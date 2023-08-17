Ньюкасл согласовал трансфер хавбека Челси

«Ньюкасл» согласовал трансфер 18-летнего полузащитника «Челси» Льюиса Халла.

За Халла, который недавно подписал с «Челси» новый контракт на шесть лет, «Ньюкасл» готов заплатить 28 миллионов фунтов.

Лондонский клуб готов отпустить своего воспитанника, который сыграл за первую команду 12 матчей, однако изначально собирался подыскать вариант с арендой Халла в другой клуб Английской Премьер-лиги.