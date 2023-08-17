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  4. Ньюкасл согласовал трансфер хавбека Челси
Англия
17 августа 2023, 19:49 |
1000
0

Ньюкасл согласовал трансфер хавбека Челси

За Льюиса Халла «Ньюкасл» заплатит 28 миллионов фунтов

17 августа 2023, 19:49 |
1000
0
Ньюкасл согласовал трансфер хавбека Челси
ФК Челси. Льюис Халл

«Ньюкасл» согласовал трансфер 18-летнего полузащитника «Челси» Льюиса Халла.

За Халла, который недавно подписал с «Челси» новый контракт на шесть лет, «Ньюкасл» готов заплатить 28 миллионов фунтов.

Лондонский клуб готов отпустить своего воспитанника, который сыграл за первую команду 12 матчей, однако изначально собирался подыскать вариант с арендой Халла в другой клуб Английской Премьер-лиги.

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Источник The Telegraph
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