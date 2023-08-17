Англия17 августа 2023, 19:49 |
1000
0
Ньюкасл согласовал трансфер хавбека Челси
За Льюиса Халла «Ньюкасл» заплатит 28 миллионов фунтов
17 августа 2023, 19:49 |
1000
0
«Ньюкасл» согласовал трансфер 18-летнего полузащитника «Челси» Льюиса Халла.
За Халла, который недавно подписал с «Челси» новый контракт на шесть лет, «Ньюкасл» готов заплатить 28 миллионов фунтов.
Лондонский клуб готов отпустить своего воспитанника, который сыграл за первую команду 12 матчей, однако изначально собирался подыскать вариант с арендой Халла в другой клуб Английской Премьер-лиги.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2023, 03:18 3
Федерация футбола саудитов хочет попросить об этом руководство УЕФА
Теннис | 17 августа 2023, 07:20 3
Еще один шанс хоть раз обыграть сербского теннисиста
Футбол | 17.08.2023, 14:06
Футбол | 17.08.2023, 17:46
Футбол | 17.08.2023, 10:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.08.2023, 09:41 2
15.08.2023, 21:51 10
15.08.2023, 19:52 20
16.08.2023, 04:09 7
17.08.2023, 10:43 18
16.08.2023, 02:00 1
15.08.2023, 16:34 56
16.08.2023, 02:43 4