УАФ назначила арбитра на матч Черноморец – Динамо

В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Черноморец» и «Динамо». Стали известны судейские назначения на матч.

В Одессе будет работать бригада арбитров во главе с Александром Омельченко, представляющим Славянск.

Ассистенты арбитра – Дмитрий Оганесян, Евгений Данильченко (оба – Луганск).

В этом чемпионате Омельченко на матчах УПЛ еще не работал, а в прошлом имеет в своем активе 9 игр в высшем футбольном дивизионе страны.

Перед матчем с «Черноморцем» «Динамо» попытается пройти в третьем раунде квалификации Лиги конференций греческий «Арис». Первую игру киевляне проиграли со счётом 0:1.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Арис».