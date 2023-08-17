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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 19:11 | Обновлено 17 августа 2023, 19:31
208
0

УАФ назначила арбитра на матч Черноморец – Динамо

На игре будет работать Александр Омельченко

17 августа 2023, 19:11 | Обновлено 17 августа 2023, 19:31
208
0
УАФ назначила арбитра на матч Черноморец – Динамо
Динамо Киев. Александр Омельченко

В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Черноморец» и «Динамо». Стали известны судейские назначения на матч.

В Одессе будет работать бригада арбитров во главе с Александром Омельченко, представляющим Славянск.

Ассистенты арбитра – Дмитрий Оганесян, Евгений Данильченко (оба – Луганск).

В этом чемпионате Омельченко на матчах УПЛ еще не работал, а в прошлом имеет в своем активе 9 игр в высшем футбольном дивизионе страны.

Перед матчем с «Черноморцем» «Динамо» попытается пройти в третьем раунде квалификации Лиги конференций греческий «Арис». Первую игру киевляне проиграли со счётом 0:1.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Арис».

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Назначены арбитры на матчи 4-го тура чемпионата Украины
Черноморец Одесса Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Омельченко Черноморец - Динамо судейские назначения
Источник ФК Динамо Киев
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