Днепр-1 объявил о подписании 19-летнего экс-форварда Палмейраса

«Днепр-1» официально объявил о соглашении с молодым бразильским нападающим Венделлом Габриэлем. Молодой форвард ранее выступал за Палмейрас, но теперь присоединился к составу «Днепра-1».

Венделл Габриэль прошел футбольную школу «Палмейраса». Он провел 18 поединков за юношескую команду U-20, в которых сумел забить 2 гола. В текущем сезоне его достижения составляют 8 матчей и 1 забитый мяч.

Важно отметить, что Габриэль подписал контракт с юношеской командой «Днепра-1» U-19. Именно официальная страница юношеской команды в Instagram сообщила об этой новости.

Подробные условия сделки не разглашаются клубом. Однако, согласно данным портала Transfermarkt, бразильский игрок прибыл в Украину как свободный агент.