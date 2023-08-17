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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 21:30 | Обновлено 17 августа 2023, 21:32
744
0

Днепр-1 объявил о подписании 19-летнего экс-форварда Палмейраса

По всей видимости, Венделл Габриэль будет играть пока в юношеской команде

17 августа 2023, 21:30 | Обновлено 17 августа 2023, 21:32
744
0
Днепр-1 объявил о подписании 19-летнего экс-форварда Палмейраса
scdnipro1youth

«Днепр-1» официально объявил о соглашении с молодым бразильским нападающим Венделлом Габриэлем. Молодой форвард ранее выступал за Палмейрас, но теперь присоединился к составу «Днепра-1».

Венделл Габриэль прошел футбольную школу «Палмейраса». Он провел 18 поединков за юношескую команду U-20, в которых сумел забить 2 гола. В текущем сезоне его достижения составляют 8 матчей и 1 забитый мяч.

Важно отметить, что Габриэль подписал контракт с юношеской командой «Днепра-1» U-19. Именно официальная страница юношеской команды в Instagram сообщила об этой новости.

Подробные условия сделки не разглашаются клубом. Однако, согласно данным портала Transfermarkt, бразильский игрок прибыл в Украину как свободный агент.

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Днепр-1 Палмейрас трансферы Венделл Габриэл
Источник Instagram
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