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  4. СОЛОМОН-ОТАБОР: «Наша команда очень хорошо работает»
Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 20:12 |
232
0

СОЛОМОН-ОТАБОР: «Наша команда очень хорошо работает»

Полузащитник «Руха» высказался о следующем матче в УПЛ против «Колоса»

17 августа 2023, 20:12 |
232
0
СОЛОМОН-ОТАБОР: «Наша команда очень хорошо работает»
ФК Рух

В субботу, 19 августа, львовский «Рух», являющийся лидером УПЛ, сыграет матч 4 тура против ковалевского «Колоса». Полузащитник «львов» Вив Соломон-Отабор прокомментировал предстоящую игру.

«Я уже играл против «Колоса». Также сейчас мы смотрели их последние игры. Это очень хорошая команда. Нам нужно качественно подготовиться к игре, но мы в хорошей форме.

Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех играх, у нас все будет хорошо и мы получим нужный результат. Наша команда очень хорошо работает и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона», – сказал Соломон-Отабор.

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Вив Соломон-Отабор Рух Львов Колос Ковалевка Рух - Колос Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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