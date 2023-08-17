СОЛОМОН-ОТАБОР: «Наша команда очень хорошо работает»

В субботу, 19 августа, львовский «Рух», являющийся лидером УПЛ, сыграет матч 4 тура против ковалевского «Колоса». Полузащитник «львов» Вив Соломон-Отабор прокомментировал предстоящую игру.

«Я уже играл против «Колоса». Также сейчас мы смотрели их последние игры. Это очень хорошая команда. Нам нужно качественно подготовиться к игре, но мы в хорошей форме.

Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех играх, у нас все будет хорошо и мы получим нужный результат. Наша команда очень хорошо работает и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона», – сказал Соломон-Отабор.