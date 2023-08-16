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Украина. Премьер лига
16 августа 2023, 14:41 | Обновлено 16 августа 2023, 14:53
185
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: Важно, чтобы игроки придерживались наших принципов игры

Наставник «Руха» признался в вере в подопечных

16 августа 2023, 14:41 | Обновлено 16 августа 2023, 14:53
185
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: Важно, чтобы игроки придерживались наших принципов игры
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал, чего ждет от матча 4-го тура УПЛ-2023/2024 с «Колосом». Львовяне, как известно, подходят к матчу в статусе единоличного лидера сезона, имея 9 очков из 9-ти возможных.

«Команда хорошо подготовлена к сезону. Радует то, что все ребята качественно прошли сборы, все очень сплочены. Но сейчас хочется, чтобы и игроки, и эксперты поняли – это только результат трех первых туров. Впереди еще 27 матчей. Надо продолжать работать в таком же русле дальше. Наш тренерский штаб настраивает команду, что психологически нужно быть готовыми ко всему. Мы просим игроков, чтобы они вообще не думали о результате, когда выходят на поле.

«Колос» – это хорошая команда с опытными футболистами. Предыдущие соперники у нас тоже были высокого уровня, поэтому мы готовимся в обычном режиме. Мы изучаем своего оппонента, но не будем подстраиваться под него, а играть в свой футбол, который хотим видеть. В этой игре нам нужно быть готовы много работать с мячом, ведь «Колос» может сознательно играть вторым номером. Здесь важна психология и терпение футболистов, потому что позиционная атака – один из самых трудных элементов в игре. Важно, чтобы во время матча игроки придерживались тех принципов игры, которые пропагандирует наша команда», – признался Пономарев.

Матч «Рух» – «Колос» состоится 19 августа. Начало в 19:00. Во 2-м туре львовская команда в Житомире переиграла «Полесье» со счетом 1:0.

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Виталий Пономарев Рух Львов Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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