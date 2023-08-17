Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе

Сегодня, 17 августа «Динамо» Киев в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций в Бухаресте на стадионе «Джулешти» примет греческий «Арис» после поражения 0:1 на выезде. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Ярмоленко, Ванат

Запас: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Пэррис, Андриевский, Кабаев, Караваев, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито

«Арис»: Хутесиотис, Феррари, Одубая, Ляйсманн, Монтойя, Дарида, Жюль, Джурасек, Пальма, Морон, Моберг-Карлссон