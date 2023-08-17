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Лига конференций
17 августа 2023, 18:58 | Обновлено 17 августа 2023, 19:29
1167
6

Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе

Стали известны составы команд

17 августа 2023, 18:58 | Обновлено 17 августа 2023, 19:29
1167
6
Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе
ФК Динамо Киев

Сегодня, 17 августа «Динамо» Киев в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций в Бухаресте на стадионе «Джулешти» примет греческий «Арис» после поражения 0:1 на выезде. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Ярмоленко, Ванат
Запас: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Пэррис, Андриевский, Кабаев, Караваев, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито

«Арис»: Хутесиотис, Феррари, Одубая, Ляйсманн, Монтойя, Дарида, Жюль, Джурасек, Пальма, Морон, Моберг-Карлссон

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Динамо Киев Арис Салоники Динамо - Арис Лига конференций стартовые составы Андрей Ярмоленко Назар Волошин
Источник УЕФА
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Комментарии 6
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Vitaliy Shevchenko
В захисті рокіровка, замість карате-пацан, Усейн Болт. Його навіть 34 річний Даріда обгонить... Бражка шкода.
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+1
avk2307
можно було і Бражко замість Сидора. 
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0
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Summertime
Может бы лучше Ярмолу по занавес, как в Вест Хэм.   Но Мистеру видней.  Желаю    Андрею  сегодня забил свой фирменный.
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0
AK-228
Та..6-0
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0
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