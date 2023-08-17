Днепр-1 остался без двух основных игроков перед матчем против Славии
Доминго Бланко и Владимир Адамюк не смогут помочь команде в Лиге Европы
Два основных игрока «Днепра-1» не смогут сыграть против чешской «Славии» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Евпопы.
Центральный полузащитник Доминго Бланко и правый защитник Владимир Адамюк на последней тренировке получили повреждения мышц. Из-за этого они пропустят матч, который пройдет сегодня в словацком Кошице.
В составе «Днепра-1» в нынешнем сезоне Бланко сыграл пять матчей и забил один гол. Адамюк также сыграл пять матчей и сделал одну результативную передачу.
Матч между «Днепром-1» и «Славией» начнется в 21:00. Первая встреча завершилась победой чешской команды со счетом 3:0.
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