Днепр-1 остался без двух основных игроков перед матчем против Славии

Два основных игрока «Днепра-1» не смогут сыграть против чешской «Славии» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Евпопы.

Центральный полузащитник Доминго Бланко и правый защитник Владимир Адамюк на последней тренировке получили повреждения мышц. Из-за этого они пропустят матч, который пройдет сегодня в словацком Кошице.

В составе «Днепра-1» в нынешнем сезоне Бланко сыграл пять матчей и забил один гол. Адамюк также сыграл пять матчей и сделал одну результативную передачу.

Матч между «Днепром-1» и «Славией» начнется в 21:00. Первая встреча завершилась победой чешской команды со счетом 3:0.