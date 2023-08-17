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  4. Днепр-1 остался без двух основных игроков перед матчем против Славии
Лига Европы
17 августа 2023, 18:44 | Обновлено 17 августа 2023, 19:03
1141
3

Днепр-1 остался без двух основных игроков перед матчем против Славии

Доминго Бланко и Владимир Адамюк не смогут помочь команде в Лиге Европы

17 августа 2023, 18:44 | Обновлено 17 августа 2023, 19:03
1141
3
Днепр-1 остался без двух основных игроков перед матчем против Славии
ФК Днепр-1. Доминго Бланко

Два основных игрока «Днепра-1» не смогут сыграть против чешской «Славии» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Евпопы.

Центральный полузащитник Доминго Бланко и правый защитник Владимир Адамюк на последней тренировке получили повреждения мышц. Из-за этого они пропустят матч, который пройдет сегодня в словацком Кошице.

В составе «Днепра-1» в нынешнем сезоне Бланко сыграл пять матчей и забил один гол. Адамюк также сыграл пять матчей и сделал одну результативную передачу.

Матч между «Днепром-1» и «Славией» начнется в 21:00. Первая встреча завершилась победой чешской команды со счетом 3:0.

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Днепр-1 Лига Европы Славия Прага Владимир Адамюк Доминго Бланко Днепр-1 - Славия травма
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Summertime
Пусть готовятся к Оболони.  Начиная с 2-х бокалов.
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0
Vitason
Причина в другом!! Днепр никакой!
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0
sashav2007
уже й відмазка готова....
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-1
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Теннис
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