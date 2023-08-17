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  4. Источник: Лунин выйдет в основе Реала на следующий матч
Испания
17 августа 2023, 17:46 |
663
2

Источник: Лунин выйдет в основе Реала на следующий матч

В субботу команда сыграет с «Альмерией»

17 августа 2023, 17:46 |
663
2
Источник: Лунин выйдет в основе Реала на следующий матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 19 августа «Реал» во втором туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Альмерией». Начало матча – в 20:30 по Киеву. По информации испанского источника Relevo, в основе «Реала» в этом матче снова выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Это не отменяет того факта, что в качестве основного вратаря на сезон рассматривается арендованный у «Челси» Кепа Аррисабалага.

Однако в раздевалке «Реала» с большой симпатией относятся к Лунину и считают, что свои выступлением в матче против «Атлетика» Бильбао (победа 2:0) украинец заслужил провести еще один матч в основе. К тому же, Аррисабалага перешел в «Реал» совсем недавно, и провел слишком мало тренировочной работы с новыми партнерами по команде.

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Реал Мадрид Альмерия Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Relevo
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Nordenus
Надо больше сухих матчей, тогда и будут оставлять в основе
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Alex AS
Если б его еще и ща не выпускали, то то был бы уже личный плевок в него их
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