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Суперкубок УЕФА
17 августа 2023, 16:54 | Обновлено 17 августа 2023, 17:17
502
0

ФОТО. Как Манчестер Сити впервые завоевал Суперкубок УЕФА

Эмоциональное празднование тяжело добытого трофея

17 августа 2023, 16:54 | Обновлено 17 августа 2023, 17:17
502
0
ФОТО. Как Манчестер Сити впервые завоевал Суперкубок УЕФА
ФК Манчестер Сити

Вечером 16 августа состоялся поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Севилья». В интереснейшем матче победу в серии пенальти одержала команда из Манчестера.

«Горожане» впервые выиграли Суперкубок УЕФА, а «Севилья» проиграла уже 6-й финал из 7. Победу в Суперкубке нервинцы праздновали только в 2006 году.

Победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок УЕФА в 10 из 11 последних сезонов. Только в 2018 году праздновал победитель Лиги Европы - тогда «Атлетико» обыграл «Реал» в мадридском дерби.

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Манчестер Сити Манчестер Сити - Севилья Суперкубок УЕФА фотогалерея фото
Источник Sport.ua
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