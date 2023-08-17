ФОТО. Как Манчестер Сити впервые завоевал Суперкубок УЕФА

Вечером 16 августа состоялся поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Севилья». В интереснейшем матче победу в серии пенальти одержала команда из Манчестера.

«Горожане» впервые выиграли Суперкубок УЕФА, а «Севилья» проиграла уже 6-й финал из 7. Победу в Суперкубке нервинцы праздновали только в 2006 году.

Победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок УЕФА в 10 из 11 последних сезонов. Только в 2018 году праздновал победитель Лиги Европы - тогда «Атлетико» обыграл «Реал» в мадридском дерби.