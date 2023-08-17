Ливерпуль в шаге от подписания героя ЧМ-2022

«Ливерпуль» находится в одном шаге от подписания полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Об этом сообщают нидерландские СМИ.

По их информации, сумма трансфера 26-летнего полузащитника сборной Марокко составит 35 миллионов евро. «Ливерпуль» обратил внимание на Амрабата после того, как проиграл борьбу «Челси» за Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию.

В прошлом сезоне на счету Амрабата 1 ассист в 49 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. В составе сборной Марокко хавбек стал одним из открытий ЧМ-2022 в Катаре.