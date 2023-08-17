ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал девятого новичка за летнее межсезонье

Ровенский «Верес» подписал девятого новичка в нынешнее межсезонье, которым стал атакующий полузащитник Денис Свитюха.

В «Верес» 21-летний Свитюха пришел на правах свободного агента бесплатно и подписал контракт на три года. В ровенском клубе он будет играть под №91.

Прошлый сезон Свитюха провел в аренде в испанской «Льеиде», за которую сыграл 25 матчей и забил один гол.