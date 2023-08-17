Украина. Премьер лига17 августа 2023, 17:07 | Обновлено 17 августа 2023, 17:14
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал девятого новичка за летнее межсезонье
В ровенский клуб пришел Денис Свитюха
17 августа 2023, 17:07 | Обновлено 17 августа 2023, 17:14
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Ровенский «Верес» подписал девятого новичка в нынешнее межсезонье, которым стал атакующий полузащитник Денис Свитюха.
В «Верес» 21-летний Свитюха пришел на правах свободного агента бесплатно и подписал контракт на три года. В ровенском клубе он будет играть под №91.
Прошлый сезон Свитюха провел в аренде в испанской «Льеиде», за которую сыграл 25 матчей и забил один гол.
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