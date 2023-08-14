Верес продлил контракт с молодым полузащитником

Ровенский «Верес» на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с Дмитрием Годей. 18-летний полузащитник заключил новый контракт с клубом на три года.

Дмитрий Годя является воспитанником «Вереса». Он выступал сначала за молодежную команду, в которой провел 23 матча и забил 3 гола, а в прошлом сезоне дебютировал за основу.

В основной команде Годя провел в Украинской Премьер-лиге три поединка, результативными действиями не отмечался.

Напомним, ранее стало известно о травме полузащитника ровенчан Виталия Дахновского.