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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 19:14 | Обновлено 14 августа 2023, 19:15
126
0

Верес продлил контракт с молодым полузащитником

Дмитрий Годя подписал соглашение с ровенской командой на три года

14 августа 2023, 19:14 | Обновлено 14 августа 2023, 19:15
126
0
Верес продлил контракт с молодым полузащитником
НК Верес. Дмитрий Годя

Ровенский «Верес» на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с Дмитрием Годей. 18-летний полузащитник заключил новый контракт с клубом на три года.

Дмитрий Годя является воспитанником «Вереса». Он выступал сначала за молодежную команду, в которой провел 23 матча и забил 3 гола, а в прошлом сезоне дебютировал за основу.

В основной команде Годя провел в Украинской Премьер-лиге три поединка, результативными действиями не отмечался.

Напомним, ранее стало известно о травме полузащитника ровенчан Виталия Дахновского.

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Верес Ровно Дмитрий Годя продление контракта
Источник ФК Верес
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