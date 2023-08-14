Верес лишился надолго Дахновского

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский в матче 3-го тура УПЛ-2023/2024 с «Колосом» (0:2) получил травму и не смог доиграть встречу до конца.

Обследование выявило у игрока травму левого ключично-акромиального соединения. Сообщается, что Дахновский будет прооперирован. Ожидается, что на восстановление после вмешательство хавбеку понадобиться от одного до полутора месяцев.

«Верес» в таблице чемпионата Украины занимает 13 место, имея 1 очко после 3 матчей.