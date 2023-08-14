Украина. Премьер лига14 августа 2023, 14:32 | Обновлено 14 августа 2023, 14:44
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Верес лишился надолго Дахновского
Полузащитник получил травму
14 августа 2023, 14:32 | Обновлено 14 августа 2023, 14:44
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Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский в матче 3-го тура УПЛ-2023/2024 с «Колосом» (0:2) получил травму и не смог доиграть встречу до конца.
Обследование выявило у игрока травму левого ключично-акромиального соединения. Сообщается, что Дахновский будет прооперирован. Ожидается, что на восстановление после вмешательство хавбеку понадобиться от одного до полутора месяцев.
«Верес» в таблице чемпионата Украины занимает 13 место, имея 1 очко после 3 матчей.
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