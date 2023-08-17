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  4. ФОТО. Ювентус презентовал третий комплект формы на сезон
Италия
17 августа 2023, 16:29 |
315
0

ФОТО. Ювентус презентовал третий комплект формы на сезон

Туринцы будут играть во всем черном

17 августа 2023, 16:29 |
315
0
ФОТО. Ювентус презентовал третий комплект формы на сезон
ФК Ювентус

Туринский «Ювентус» вместе со своим техническим спонсором, немецкой компанией «Adidas», презентовал выездной комплект формы на сезон 2023/2024. Он выполнен в черном тоне с небольшими вставками белого и серого цветов.

Напомним, вчера «Старая синьора» продала в «Лацио» своего полузащитника Николо Ровеллу, который провел прошлый сезон в аренде в «Монце».

Для «Ювентуса» новый сезон начнется в воскресенье, 20 августа, когда команда Массимилиано Аллегри в первом туре Серии А на выезде сыграет с «Удинезе». Начало матча – в 21:45.

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Ювентус игровая форма фото
Источник ФК Ювентус
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