ФОТО. Ювентус презентовал третий комплект формы на сезон

Туринский «Ювентус» вместе со своим техническим спонсором, немецкой компанией «Adidas», презентовал выездной комплект формы на сезон 2023/2024. Он выполнен в черном тоне с небольшими вставками белого и серого цветов.

Напомним, вчера «Старая синьора» продала в «Лацио» своего полузащитника Николо Ровеллу, который провел прошлый сезон в аренде в «Монце».

Для «Ювентуса» новый сезон начнется в воскресенье, 20 августа, когда команда Массимилиано Аллегри в первом туре Серии А на выезде сыграет с «Удинезе». Начало матча – в 21:45.