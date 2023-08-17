Неймар в ПСЖ: оно того стоило?

Футбол изменился, когда Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Это был переломный момент для футбола, когда сумма трансфера раздула рынок и в зависимости от того, кого вы спросите, была воспринята либо как вымогательство, либо как гротеск. Но это был не просто футбольный трансфер. Это была декларация о намерениях.

Этот шаг катарских спонсоров «ПСЖ» в 2017 году стал тревожным сигналом силы государственной собственности и того, как это влияние может определять ход развития мирового футбола. В этом контексте вполне сиволично, что теперь Неймар покинул столицу Франции и отправился в Саудовскую Аравию, подписав двухлетний контракт с клубом «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда за 80 миллионов фунтов (102 млн долларов), поменяв один богатый фонд на другой. Это вновь превращает его в символ следующей великой смены власти в футболе. Неймар – удивительно одаренный футболист, дрейфующий по ветрам геополитики.

То, что Саудовская Аравия оказалась единственным приемлемым вариантом для Неймара спустя шесть лет, отражает его собственную историю в Париже.

В 31 год он должен быть на вершине своей карьеры, и у него впереди еще несколько ключевых лет, но вместо этого он отправляется на, как ему кажется, позолоченную пенсию. Саудовская Аравия – это не то, чем когда-то был Китай, – он присоединяется к лучшему клубу в Азии и одной из самых популярных команд в мире. Но, несмотря на то, что инвестиционная активность Саудовской Аравии может в один прекрасный день превратить местную Про-лигу в элитное футбольное соревнование, пока этого не произошло.

Переход Неймара в «ПСЖ» должен был привести к тому, что бразильский форвард из самого дорогого игрока мира превратится в лучшего игрока мира, но этого не произошло. Вместо этого его ждало разочарование. Он покинул «Барселону», чтобы выйти из тени Лионеля Месси, но оказался на сцене, которую ему пришлось делить с Килианом Мбаппе, а затем, в последние два сезона, и с Месси.



Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

На поле он постоянно совершал больше результативных действий, чем проводил матчей, но из-за проблем с травмами за время пребывания во Франции он участвовал лишь в 55% матчей «ПСЖ». Талант футболиста шел рука об руку с его выходками за пределами поля. Разочарование испытывали все стороны.

То, что Неймар невероятно талантлив, не вызывает сомнений, но он – нечто большее. Он – шоумен, что становится все более редким явлением в современной игре, состоящей из вышколенных академических талантов. Его финты и трюки должны были развлекать, и он принес зрелище на «Парк де Пренс», сделав шаг вперед по пути, пройденному предшественниками, Джей-Джеем Окочей и Роналдиньо. Он всегда был великолепен и сразу же задал тон.

В дебютном домашнем матче с «Тулузой» он забил первый гол, ассистировал во втором, заработал пенальти, а затем филигранной подачей с углового помог Лейвену Курзава забить ударом боковыми ножницами. В завершение он забил второй гол, обведя на дриблинге трех защитников, после чего вколотил мяч в сетку.

Подобные перфомансы вызывали восхищение у болельщиков, которые в итоге вступили с ними в конфликт. Было ощущение привилегии от того, что он играет за их клуб, но разочарование от всего, что он делает за пределами поля, отвлекало от радости.

Отношения с Неймаром были сложными.

Одни считали его лучшим игроком, надевавшим футболку «ПСЖ», подтверждением могущества клуба, ведь бразилец решил покинуть великую «Барселону», где он играл вместе с Месси и Луисом Суаресом, ради Франции и «ПСЖ». Но затем возникло возмущение по поводу всего, что происходило за пределами поля, доходящее до гнева в мае этого года, когда некоторые болельщики вышли на акцию протеста прямо к его дому в Буживале, к западу от Парижа. Неймар перенес операцию на лодыжке и не играл за клуб три месяца. Тем не менее, он стал мишенью, поскольку был символом проекта владельцев клуба в Париже.



ФК ПСЖ. Неймар

Неймар был гламурным приобретением, и ничто так не характеризует конец эры «галактикос» в «ПСЖ», как его уход. Он был рекордным трансфером, шоуменом, звездой, воплощением индивидуализма, который определял клуб в последние годы и, возможно, подорвал способность «ПСЖ» добиваться успеха в Европе. За шесть лет пребывания Неймара в Париже сменилось пять тренеров – в эпоху, когда доминировала власть игрока.

Однако для клуба Неймар был статусным приобретением, и он придал бренду клуба более глобальное измерение. «До Неймара «ПСЖ» стоил 1 млрд. евро, теперь мы стоим 1,5 млрд. евро», - заявил президент клуба Нассер Аль Хелаифи на презентации Неймара.

В то время это считалось преувеличением, но сегодня клуб утверждает, что близок к привлечению новых американских инвесторов, компании Arctos, которые оценивают стоимость клуба в 4,25 млрд. евро. Неймар сыграл ключевую роль в ускорении этого роста, поскольку он привлек больше зрителей и международную аудиторию в эпоху, когда некоторые болельщики все чаще отдают предпочтение не клубам, а игрокам.

На момент подписания контракта у Неймара было больше подписчиков в социальных сетях, чем у Дональда Трампа.

Да, Неймар пришел с багажом, но для «ПСЖ» это, очевидно, не имело значения. Он принес разочарование – даже отчаяние – от цирка, который его окружал, но он был ценен для проекта.

Было много отвлекающих факторов.

Он устраивал пышные вечеринки, которые попадали в заголовки газет и создавали проблемы для его менеджеров, а покерные турниры проводились допоздна, даже когда «ПСЖ» играл. Самый последний пример – Неймар пропустил матч с «Страсбуром» в мае, когда его товарищи по команде завоевали чемпионский титул, и, судя по всему, остался на ночь в Монако.

Не обошлось и без скандалов.

В 2020 году компания Nike расторгла контракт с Неймаром. В мае следующего года Nike сообщила, что это произошло из-за его отказа сотрудничать с расследованием по заявлению о сексуальном нападении на сотрудницу после маркетингового мероприятия в 2016 году. В заявлении компании в 2021 году говорилось следующее: «Со стороны Nike было бы неуместно делать обвинительные заявления, не имея возможности предоставить подтверждающие факты. Nike прекратила отношения со спортсменом, потому что он отказался сотрудничать в рамках добровольного расследования обвинений в неправомерных действиях в отношении сотрудника компании». Неймар назвал ложью утверждение о том, что он «не содействовал расследованию».



Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

«ПСЖ» объявил о заключении нового контракта с Неймаром всего за несколько недель до заявления Nike в 2021 году.

В любом случае, этот контракт был несколько неожиданным с футбольной точки зрения. Казалось, что в постковидных реалиях для такого контракта не было рыночных предпосылок, к тому же на поле Неймар не показал того, чего от него ожидали. Эти ожидания были связаны с успехом в Европе, в основе которого лежал бы его талант – движущая сила для «ПСЖ», как Месси для «Барселоны».

Однако Неймар редко был доступен в решающие периоды сезонов. В физической Лиге 1 Неймар страдал, а череда травм плюсневой кости и голеностопа ограничивала его участие в игре на протяжении всех шести лет. Лишь дважды он выходил на поле более 30 раз за сезон и, что особенно важно, забил всего два гола в плей-офф Лиги чемпионов. Оба гола пришлись на 1/8 финала сезона 2019/2020, где «ПСЖ» дошел до финала и проиграл «Баварии» со счетом 1:0.

Несмотря на это, он уходит с хорошо забитым шкафом для трофеев – пятью чемпионскими титулами, тремя Кубками Франции и двумя Кубками Лиги. Но за это время не было ни одного трофея в составе сборной Бразилии, ни одного «Золотого мяча». Поразительно, но за все это время он был удостоен лишь одной награды «Лучший игрок сезона в Лиге 1». Может быть, он и был выдающимся игроком «ПСЖ», когда был доступен, совершив 195 голевых действий (118 голов, 77 ассистов) в 173 матчах, но его отсутствие в решающие моменты сезонов бросало тень.

Неймар всегда чувствовал себя несовместимым с недавними попытками клуба вступить в новую эру, основанную на выращивании игроков, а не на их покупке. Неймар является символом «галактикос» в «ПСЖ». Но этим летом его уход был затруднен.

4-летний контракт, подписанный в 2021 году с опцией продления до 2027 года был чрезвычайно выгодным и изначально превышал 30 млн. евро в год. В условиях финансового фейр-плей (ФФП), преследующего «ПСЖ» с момента его прихода из «Барселоны», необходимо было высвободить зарплатную ведомость. Однако интерес к Неймару был ограничен.

В начале лета «Аль-Хиляль» сделал предложение, но только после второго предложения переход стал реальным. Новый тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал понять, что Неймар не входит в его планы, и благодаря трансферу, стоимость которого, как считается, превышает 80 миллионов евро, саудовцы помогли «ПСЖ» выкарабкаться из финансовой ямы. Облегчив работу клуба над соответствием правилам ФФП, эта сделка потенциально открыла путь к примирению между враждующими сторонами – Килианом Мбаппе и «ПСЖ».

В итоге Неймар покидает Париж как символ парижского излишества, краеугольный камень эпохи, которая принесла внимание к его клубу, но не его личное восхождение на трон.

Несомненно, он оставил свой след в европейском футболе с тех пор, как десять лет назад перешел из «Сантоса» на «Камп Ноу», и развлекал толпу не меньше, чем раздражал своими выходками за пределами поля. Но для игрока его таланта и трансфера, в который были вложены такие огромные средства, остается разочарование в том, каким могло бы быть его наследие, особенно на поле.

Питер Рутцлер, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух