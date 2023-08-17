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ATP
17 августа 2023, 14:24 | Обновлено 17 августа 2023, 14:40
517
0

Муж Свитолиной стал автором знакового достижения

Гаэль Монфис теперь соавтор рекордного показателя

17 августа 2023, 14:24 | Обновлено 17 августа 2023, 14:40
517
0
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) смог повторить наивысшее достижение для представителей Франции по количеству побед на хардовом покрытии.

Победа над Алексом де Минауром (7:5, 6:4) во втором круге турнира ATP 1000 в Цинциннати (США) стала для Монфиса 353-й на харде. Гаэль сравнялся по этому показателю с другим французом – Ришаром Гаске. Ни у одного другого французского теннисиста нет большего количества побед на харде в Открытую эру (с 1968 года).

Напомним, в следующем круге турнира ATP 1000 в Цинциннати Монфис сыграет с Новаком Джоковичем. Встреча состоится в ночь на пятницу, 18 августа, по европейскому времени.

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Гаэль Монфис Ришар Гаске
Источник Opta
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