Перед игрой со Славией в лазарете Днепра-1 - три футболиста

Как стало известно Sport.ua, защитник Денис Мирошниченко, не сыгравший в первом матче квалификации Лиги Европы против «Славии» (0:3) из-за мышечной травмы, пробудет в лазарете еще несколько дней.

Голкипер Евгений Волынец, как уже сообщал наш сайт, только во вторник приступил к беговым тренировкам после сотрясения мозга.

Гораздо хуже дела у Максима Третьякова. В первой игре со «Славией» полузащитник получил серьезную травму (разрыв передней крестообразной связки). В ближайшее время ему предстоит операция, реабилитация после которой, как ожидается, продлится примерно полгода.

Сегодня вечером «Днепр-1» проведет в Кошице ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с пражской «Славией». Начало — в 21:00 по киевскому времени.