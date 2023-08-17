Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перед игрой со Славией в лазарете Днепра-1 - три футболиста
Лига Европы
17 августа 2023, 14:05 | Обновлено 17 августа 2023, 14:37
745
1

Перед игрой со Славией в лазарете Днепра-1 - три футболиста

Все они пропустят и воскресный матч в чемпионате с «Оболонью»

17 августа 2023, 14:05 | Обновлено 17 августа 2023, 14:37
745
1
Перед игрой со Славией в лазарете Днепра-1 - три футболиста

Как стало известно Sport.ua, защитник Денис Мирошниченко, не сыгравший в первом матче квалификации Лиги Европы против «Славии» (0:3) из-за мышечной травмы, пробудет в лазарете еще несколько дней.

Голкипер Евгений Волынец, как уже сообщал наш сайт, только во вторник приступил к беговым тренировкам после сотрясения мозга.

Гораздо хуже дела у Максима Третьякова. В первой игре со «Славией» полузащитник получил серьезную травму (разрыв передней крестообразной связки). В ближайшее время ему предстоит операция, реабилитация после которой, как ожидается, продлится примерно полгода.

Сегодня вечером «Днепр-1» проведет в Кошице ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с пражской «Славией». Начало — в 21:00 по киевскому времени.

По теме:
Экс-полузащитник Оболони покинул клуб Второй лиги
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Днепр-1 – Славия Прага
Хуст расстался с вратарем. Маркевич предлагал вызвать игрока в сборную
Днепр-1 - Славия инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Футбол | 17 августа 2023, 13:22 0
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины

В борьбу вступают клубы УПЛ

Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Футбол | 17 августа 2023, 00:17 4
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА в греческом Пирее

Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Футбол | 16.08.2023, 23:40
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика
Футбол | 17.08.2023, 09:25
Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика
Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Футбол | 17.08.2023, 00:11
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ігор Бойко
Це вже не так важливо, можуть розглядати цю гру, як товариську, випускати експерементальний склад
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
16.08.2023, 17:19 6
Футбол
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
15.08.2023, 12:54 1
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
15.08.2023, 16:34 56
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
15.08.2023, 19:52 19
Футбол
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 3
Футбол
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 7
Футбол
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем