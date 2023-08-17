Олейникова вышла в 1/4 финала на турнире ITF во Вроцлаве

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№502 WTA) в основной сетке грунтового 40-тысячника ITF во Вроцлаве (Польша) успешно преодолела второй круг.

Олейникова после удачной игры в квалификации и победы в первом круге над шестой сеяной Вероникой Фальковски из Польши (№275 WTA) переиграла Юстину Микульските из Литвы (№320 WTA).

ITF W40 Вроцлав. Второй круг

Юстина Микульските (Литва) – Александра Олейникова (Украина) – 5:7, 3:6

Это вторая победа Олейниковой над Микульските в двух очных встречах.

Соперница Александры Олейниковой по 1/4 финала определится во встрече болгарки Герганы Топаловой (№313 WTA), которая имеет 4-й номер посева, и Екатерине Горгодзе (№404 WTA) из Грузии.