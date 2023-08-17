Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова вышла в 1/4 финала на турнире ITF во Вроцлаве
ITF
17 августа 2023, 14:05 | Обновлено 17 августа 2023, 14:34
197
1

Олейникова вышла в 1/4 финала на турнире ITF во Вроцлаве

Александра обыграла соперницу из Литвы

17 августа 2023, 14:05 | Обновлено 17 августа 2023, 14:34
197
1
Олейникова вышла в 1/4 финала на турнире ITF во Вроцлаве
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№502 WTA) в основной сетке грунтового 40-тысячника ITF во Вроцлаве (Польша) успешно преодолела второй круг.

Олейникова после удачной игры в квалификации и победы в первом круге над шестой сеяной Вероникой Фальковски из Польши (№275 WTA) переиграла Юстину Микульските из Литвы (№320 WTA).

ITF W40 Вроцлав. Второй круг

Юстина Микульските (Литва) – Александра Олейникова (Украина) – 5:7, 3:6

Это вторая победа Олейниковой над Микульските в двух очных встречах.

Соперница Александры Олейниковой по 1/4 финала определится во встрече болгарки Герганы Топаловой (№313 WTA), которая имеет 4-й номер посева, и Екатерине Горгодзе (№404 WTA) из Грузии.

По теме:
Олейникова выбила шестую сеяную на турнире ITF во Вроцлаве
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 37 позиций
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
ITF Вроцлав Александра Олейникова Юстина Микульските
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Футбол | 17 августа 2023, 00:17 4
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА в греческом Пирее

Евгений КРАСНИКОВ: «Большего, чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»
Футбол | 16 августа 2023, 18:33 15
Евгений КРАСНИКОВ: «Большего, чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»
Евгений КРАСНИКОВ: «Большего, чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»

Известный функционер покидает клуб

ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
Теннис | 16.08.2023, 09:41
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Теннис | 17.08.2023, 07:20
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Футбол | 17.08.2023, 03:18
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Uriah Hip
Монстрячка. Скоро у топ 100!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 3
Футбол
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
Усик назвал лучшего бойца Pound for pound на сегодняшний день
15.08.2023, 12:54 1
Бокс
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
15.08.2023, 21:51 9
Баскетбол
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
16.08.2023, 17:19 6
Футбол
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
16.08.2023, 23:40 1
Футбол
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
17.08.2023, 00:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем