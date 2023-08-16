Олейникова выбила шестую сеяную на турнире ITF во Вроцлаве

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№502 WTA) успешно стартовала в основной сетке грунтового 40-тысячника ITF во Вроцлаве (Польша).

В первом раунде украинка, которая успешно преодолела сито квалификации, переиграла шестую сеяную Веронику Фальковску из Польши (№275 WTA).

Вроцлав. Первый круг

Александра Олейникова (Украина, Q) – Вероника Фальковска (Польша, 6) – 6:2, 6:3

В следующем раунде Олейникова сразится против Юстины Микульските из Литвы (№320 WTA).