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  4. Олейникова выбила шестую сеяную на турнире ITF во Вроцлаве
ITF
16 августа 2023, 16:46 |
251
0

Олейникова выбила шестую сеяную на турнире ITF во Вроцлаве

Александра легко обыграла Веронику Фальковску

16 августа 2023, 16:46 |
251
0
Олейникова выбила шестую сеяную на турнире ITF во Вроцлаве
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№502 WTA) успешно стартовала в основной сетке грунтового 40-тысячника ITF во Вроцлаве (Польша).

В первом раунде украинка, которая успешно преодолела сито квалификации, переиграла шестую сеяную Веронику Фальковску из Польши (№275 WTA).

Вроцлав. Первый круг
Александра Олейникова (Украина, Q) – Вероника Фальковска (Польша, 6) – 6:2, 6:3

В следующем раунде Олейникова сразится против Юстины Микульските из Литвы (№320 WTA).

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Вероника Фальковска Александра Олейникова ITF Вроцлав
Источник Sport.ua
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