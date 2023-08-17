ОФИЦИАЛЬНО. Бывший форвард Шахтера перешел в Атлетико Сармьенто

32-летний бывший нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра перешел в «Атлетико Сармьенто» на правах аренды из «Аргентинос Хуниорс».

Аренда опытного форварда рассчитана на полтора сезона – до 31 декабря 2024 года.

В «Аргентинос Хуниорс» Феррейра перешел в начале нынешнего года, но провел за команду только 7 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

Напомним, за «Шахтер» Феррейра играл с 2013 по 2018 годы с перерывом на аренду в «Ньюкасле». Всего в футболке «горняков» форвард провел 115 матчей, в которых отличился 59 голами и 12 ассистами.