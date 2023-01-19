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19 января 2023, 08:35 |
1019
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Шахтера стал игроком Аргентинос Хуниорс

Аргентинец продолжит карьеру на родине

19 января 2023, 08:35 |
1019
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Шахтера стал игроком Аргентинос Хуниорс
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Феррейра

31-летний форвард Факундо Феррейра стал игроком клуба «Аргентинос Хуниорс». Он подписал контракт, который будет действовать до конца 2023 года.

Ранее Феррейра играл в Аргентине за «Индепендьенте» на правах аренды у мексиканского клуба «Тихуане».

Факундо Феррейра выступал за донецкий «Шахтер» с 2015 по 2018 год.

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Факундо Феррейра трансферы Шахтер Донецк Аргентинос Хуниорс
Источник Sport.ua
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