ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Шахтера стал игроком Аргентинос Хуниорс

31-летний форвард Факундо Феррейра стал игроком клуба «Аргентинос Хуниорс». Он подписал контракт, который будет действовать до конца 2023 года.

Ранее Феррейра играл в Аргентине за «Индепендьенте» на правах аренды у мексиканского клуба «Тихуане».

Факундо Феррейра выступал за донецкий «Шахтер» с 2015 по 2018 год.