Другие новости19 января 2023, 08:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Шахтера стал игроком Аргентинос Хуниорс
Аргентинец продолжит карьеру на родине
19 января 2023, 08:35 |
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31-летний форвард Факундо Феррейра стал игроком клуба «Аргентинос Хуниорс». Он подписал контракт, который будет действовать до конца 2023 года.
Ранее Феррейра играл в Аргентине за «Индепендьенте» на правах аренды у мексиканского клуба «Тихуане».
Факундо Феррейра выступал за донецкий «Шахтер» с 2015 по 2018 год.
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