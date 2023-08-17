Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ариса
Лига конференций
17 августа 2023, 11:10 |
440
2

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ариса

В номинально домашней встрече киевляне сыграют в гостевом комплекте экипировки

17 августа 2023, 11:10 |
440
2
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ариса
ФК Динамо Киев

17 августа в Бухаресте состоится ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций между «Динамо» и «Арисом».

Домашний для киевлян поединок пройдет на стадионе «Рапида» «Джулешти» и начнется в 20:00 по местному времени (совпадает с киевским).

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

Динамовцы сыграют в комплекте формы синего цвета. Динамовский вратарь наденет черный комплект.

Гости проведут матч в желтом, а голкипер «Ариса» сыграет в форме оранжевого цвета.

Отметим, что в гостевой встрече киевляне играли в белом комплекте.

По теме:
Владимир КОВАЛЮК: «Без креатива Динамо Арис не одолеть»
ФОТО. Динамо провело в Бухаресте тренировку перед матчем с Арисом
Динамо – Арис. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Динамо - Арис игровая форма
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис
Футбол | 17 августа 2023, 04:32 5
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис

Поединок состоится в четверг, 17 августа, в 20:00 по Киеву

Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца
Футбол | 16 августа 2023, 09:59 2
Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца
Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца

Максим станет полноценным игроком ЛАСКа

ВИДЕО. Коул Палмер сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА
Футбол | 16.08.2023, 23:38
ВИДЕО. Коул Палмер сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА
ВИДЕО. Коул Палмер сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Футбол | 17.08.2023, 00:11
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Футбол | 16.08.2023, 19:43
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Луганчанин
Судячи по всьому у формі лузеров, на превеликий жаль.
Ответить
0
Swed
Это победная форма.  Почти как у Челси.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 7
Футбол
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
15.08.2023, 21:51 9
Баскетбол
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
16.08.2023, 07:59 4
Теннис
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 3
Футбол
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
16.08.2023, 09:41 2
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
15.08.2023, 16:34 56
Футбол
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
15.08.2023, 12:27 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем