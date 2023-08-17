Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ариса
В номинально домашней встрече киевляне сыграют в гостевом комплекте экипировки
17 августа в Бухаресте состоится ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций между «Динамо» и «Арисом».
Домашний для киевлян поединок пройдет на стадионе «Рапида» «Джулешти» и начнется в 20:00 по местному времени (совпадает с киевским).
Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.
Динамовцы сыграют в комплекте формы синего цвета. Динамовский вратарь наденет черный комплект.
Гости проведут матч в желтом, а голкипер «Ариса» сыграет в форме оранжевого цвета.
Отметим, что в гостевой встрече киевляне играли в белом комплекте.
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