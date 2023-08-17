Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Шансы Днепра-1 пробиться дальше мизерные»

17 августа в словацком Кошице в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы футболисты «Днепра-1» будут принимать чешскую «Славию». Неделю назад в Праге хозяева отпраздновали убедительную викторию (3:0).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Днепра» Сергей Задорожный рассказал, может ли повезти подопечным Александра Кучера взять реванш с нужным счетом:

- После разгрома в первом противостоянии чаще всего говорят: надежда умирает последней. Но надо быть реалистом, шансы на то, чтобы днепряне пробились дальше – мизерные.

- В Праге такое сильное впечатление произвела «Славия», или может «Днепр-1» продемонстрировал свою слабость?

- Высокий прессинг хозяев, интенсивность, вертикальные передачи в поисках острых продолжений – это не может не импонировать. Хотя когда днепрянам иногда удавалось контролировать мяч, активно действовать на флангах, то оборона «Славии» не казалась непроходимой.

- Итак, напрашивается вывод, что днепрянам, которым терять особо нечего, надо сосредоточиться на наступлении?

- Именно так. Было бы здорово, если бы повезло забить быстрый гол. Это бы придало уверенности в своих силах. Хотя «Славия» – команда прагматичная, каждый игрок четко знает свой маневр и выбить ее из колеи очень трудно. Вспомните, как уверенно пражане действовали, когда в первом матче остались в меньшинстве. Даже в третий раз огорчили гостей.

Только максимальная концентрация и нацеленность на ворота «Славии» при позиционном наступлении может принести «Днепру-1» какие-то дивиденды. В конце концов, и у последнего летнего новичка, нападающего Александра Филиппова есть прекрасная возможность доказать, что его приглашали не за старые заслуги.