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  4. Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Шансы Днепра-1 пробиться дальше мизерные»
Лига Европы
17 августа 2023, 10:35 |
439
4

Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Шансы Днепра-1 пробиться дальше мизерные»

Бывший игрок национальной сборной Украины не очень верит в чудо

17 августа 2023, 10:35 |
439
4
Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Шансы Днепра-1 пробиться дальше мизерные»
СК Днепр-1

17 августа в словацком Кошице в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы футболисты «Днепра-1» будут принимать чешскую «Славию». Неделю назад в Праге хозяева отпраздновали убедительную викторию (3:0).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Днепра» Сергей Задорожный рассказал, может ли повезти подопечным Александра Кучера взять реванш с нужным счетом:

- После разгрома в первом противостоянии чаще всего говорят: надежда умирает последней. Но надо быть реалистом, шансы на то, чтобы днепряне пробились дальше – мизерные.

- В Праге такое сильное впечатление произвела «Славия», или может «Днепр-1» продемонстрировал свою слабость?
- Высокий прессинг хозяев, интенсивность, вертикальные передачи в поисках острых продолжений – это не может не импонировать. Хотя когда днепрянам иногда удавалось контролировать мяч, активно действовать на флангах, то оборона «Славии» не казалась непроходимой.

- Итак, напрашивается вывод, что днепрянам, которым терять особо нечего, надо сосредоточиться на наступлении?
- Именно так. Было бы здорово, если бы повезло забить быстрый гол. Это бы придало уверенности в своих силах. Хотя «Славия» – команда прагматичная, каждый игрок четко знает свой маневр и выбить ее из колеи очень трудно. Вспомните, как уверенно пражане действовали, когда в первом матче остались в меньшинстве. Даже в третий раз огорчили гостей.

Только максимальная концентрация и нацеленность на ворота «Славии» при позиционном наступлении может принести «Днепру-1» какие-то дивиденды. В конце концов, и у последнего летнего новичка, нападающего Александра Филиппова есть прекрасная возможность доказать, что его приглашали не за старые заслуги.

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Сергей Задорожный Лига Европы Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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u6464u
Дніпро це один з лідерів світового футболу, що там якась Славія, всі впевнені що Дніпро розтрощить чехів ,
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+1
Олег Мандрівник
Ну это он приукрасил ещё
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0
Tom😼
Побажаю успіхів Дніпру1, надіє ще є. Хто зна як наші хлопці будуть налаштовані, може зроблять камбек, хоч в це і мало віриться.
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0
Fireman
Это недорозумение а не команда. На левых пеналях в чу прошли в топах, а в Европе нет таких пеналей вот и обхезались
По итогам еврокампании этого сезона, закончим на 17-18 месте
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0
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