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Суперкубок УЕФА
17 августа 2023, 10:20 |
1086
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Манчестер Сити» – о победе над «Севильей»

17 августа 2023, 10:20 |
1086
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу в Суперкубке УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вечером 16 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Севилья». Команды играли в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис».

«Горожане» впервые выиграли Суперкубок УЕФА, а «Севилья» проиграла уже 6-й финал из 7. Победу в Суперкубке нервионцы праздновали только в 2006 году.

Победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок УЕФА в 10 из 11 последних сезонов. Только в 2018 году праздновал победитель Лиги Европы – тогда «Атлетико» обыграл «Реал» в мадридском дерби.

Главный тренер английского «Ман Сити» Пеп Гвардиола оценил победу своей команды над испанской «Севильей» (1:1, пен. 5:4) в Суперкубке УЕФА.

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Источник Sport.ua
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