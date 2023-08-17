ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу в Суперкубке УЕФА
Главный тренер «Манчестер Сити» – о победе над «Севильей»
Вечером 16 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Севилья». Команды играли в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис».
«Горожане» впервые выиграли Суперкубок УЕФА, а «Севилья» проиграла уже 6-й финал из 7. Победу в Суперкубке нервионцы праздновали только в 2006 году.
Победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок УЕФА в 10 из 11 последних сезонов. Только в 2018 году праздновал победитель Лиги Европы – тогда «Атлетико» обыграл «Реал» в мадридском дерби.
Главный тренер английского «Ман Сити» Пеп Гвардиола оценил победу своей команды над испанской «Севильей» (1:1, пен. 5:4) в Суперкубке УЕФА.
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