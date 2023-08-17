Сборная Бахрейна по футболу отказалась играть с командой рф

Сборная Бахрейна по футболу не собирается проводить матч против команды рф, которая начала переговоры о проведении такой встречи.

«рфс действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет.

В сентябре мы не можем провести матч с россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана», – заявил пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар.

Ранее от спарринга с российской командой отказалась сборная Ирака.

Отметим, что сборная Бахрейна занимает 86 место в рейтинге ФИФА.

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.