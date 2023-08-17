Антуан ГРИЗМАНН – о Месси в Майами: «Это лучшее, что сделала MLS»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что следит за подвигами Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Да, я слежу за Месси», – сказал Гризманн на виртуальной пресс-конференции, организованной Ла Лигой и ESPN в честь начала нового сезона Ла Лиги. «Лео – лучший в истории. На него приходят полные стадионы, он забивает много голов и выигрывает матчи.

Месси невероятен, и я думаю, что это лучшее, что сделала MLS, пригласив Лео, как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения футбола», – заявил француз.

Отметим, что на счету Месси девять голов в шести матчах за новый клуб. Гризманн и Месси вместе играли в «Барселоне».