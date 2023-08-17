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ATP
17 августа 2023, 08:59 | Обновлено 17 августа 2023, 09:04
403
0

Определились все участники третьего раунда на Мастерсе в Цинциннати

У мужчин снова много потерь среди фаворитов

17 августа 2023, 08:59 | Обновлено 17 августа 2023, 09:04
403
0
Определились все участники третьего раунда на Мастерсе в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялись матчи второго раунда на Мастерсе в Цинциннати.

На этой стадии пятый сеяный Каспер Рууд уступил Максу Перселлу из Австралии, а Хольгер Руне не смог доиграть матч против Маккензи Макдональда. Эмиль Руусувуори остановил седьмого номера посева Андрея Рублева.

После выигрыша Мастерса в Торонто на ранней стадии в Цинциннати проиграл Янник Синнер, его остановил Душан Лайович.

Цинциннати. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [14]
Стэн Вавринка [WC] – Макс Перселл [Q]

Стефанос Циципас [4] – Хуберт Хуркач
Алексей Попырин [LL] – Эмиль Руусувуори

Нижняя часть сетки

Маккензи Макдональд [WC] – Адриан Маннарино
Александр Зверев [16] – Даниил Медведев [3]

Душан Лайович [Q] – Тэйлор Фритц [9]
Гаэль Монфис [PR] – Новак Джокович [2]

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Цинциннати Томми Пол Стэн Вавринка Макс Перселл Стефанос Циципас Хуберт Хуркач Алексей Попырин Эмиль Руусувуори Маккензи Макдональд Адриан Маннарино Александр Зверев Даниил Медведев Душан Лайович Тейлор Фритц Гаэль Монфис Новак Джокович
Источник Sport.ua
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