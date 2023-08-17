Определились все участники третьего раунда на Мастерсе в Цинциннати

Состоялись матчи второго раунда на Мастерсе в Цинциннати.

На этой стадии пятый сеяный Каспер Рууд уступил Максу Перселлу из Австралии, а Хольгер Руне не смог доиграть матч против Маккензи Макдональда. Эмиль Руусувуори остановил седьмого номера посева Андрея Рублева.

После выигрыша Мастерса в Торонто на ранней стадии в Цинциннати проиграл Янник Синнер, его остановил Душан Лайович.

Цинциннати. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [14]

Стэн Вавринка [WC] – Макс Перселл [Q]

Стефанос Циципас [4] – Хуберт Хуркач

Алексей Попырин [LL] – Эмиль Руусувуори

Нижняя часть сетки

Маккензи Макдональд [WC] – Адриан Маннарино

Александр Зверев [16] – Даниил Медведев [3]

Душан Лайович [Q] – Тэйлор Фритц [9]

Гаэль Монфис [PR] – Новак Джокович [2]