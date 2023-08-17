Определились все участники третьего раунда на Мастерсе в Цинциннати
У мужчин снова много потерь среди фаворитов
Состоялись матчи второго раунда на Мастерсе в Цинциннати.
На этой стадии пятый сеяный Каспер Рууд уступил Максу Перселлу из Австралии, а Хольгер Руне не смог доиграть матч против Маккензи Макдональда. Эмиль Руусувуори остановил седьмого номера посева Андрея Рублева.
После выигрыша Мастерса в Торонто на ранней стадии в Цинциннати проиграл Янник Синнер, его остановил Душан Лайович.
Цинциннати. Пары третьего круга
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [14]
Стэн Вавринка [WC] – Макс Перселл [Q]
Стефанос Циципас [4] – Хуберт Хуркач
Алексей Попырин [LL] – Эмиль Руусувуори
Нижняя часть сетки
Маккензи Макдональд [WC] – Адриан Маннарино
Александр Зверев [16] – Даниил Медведев [3]
Душан Лайович [Q] – Тэйлор Фритц [9]
Гаэль Монфис [PR] – Новак Джокович [2]
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