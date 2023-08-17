ФОТО. Динамо провело в Бухаресте тренировку перед матчем с Арисом

В четверг, 17 августа, в 20:00 киевское «Динамо» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2023/24.

Бело-синие в номинально домашнем поединке на стадионе «Джулешти» в Бухаресте сыграют с греческим «Арисом».

В первом поединке, прошедшем на стадионе Клеантиса Викилидиса в Салониках, минимальную победу одержали хозяева (1:0). Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма. После подачи с углового и удара по воротам мяч попал в голову Александра Сироты, после чего арбитр назначил странный пенальти, который удачно реализовал Луис Пальма.

Вечером 16 августа киевлян провели тренировку в преддверии ответного матча с греческим «Арисом».