ФОТО. Динамо провело в Бухаресте тренировку перед матчем с Арисом
Киевской команде надо отыграть гол, пропущенный в первом матче в Салониках
В четверг, 17 августа, в 20:00 киевское «Динамо» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2023/24.
Бело-синие в номинально домашнем поединке на стадионе «Джулешти» в Бухаресте сыграют с греческим «Арисом».
В первом поединке, прошедшем на стадионе Клеантиса Викилидиса в Салониках, минимальную победу одержали хозяева (1:0). Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма. После подачи с углового и удара по воротам мяч попал в голову Александра Сироты, после чего арбитр назначил странный пенальти, который удачно реализовал Луис Пальма.
Вечером 16 августа киевлян провели тренировку в преддверии ответного матча с греческим «Арисом».
Останні приготування ⚪️🔵— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 16, 2023
Тренування киян напередодні матчу-відповіді з грецьким «Арісом» 👊 pic.twitter.com/CvIhExnYQM
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