Свёнтек уничтожила Коллинс на турнире в Цинциннати

Первая ракетка мира Ига Свёнтек взяла победный старт на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В матче второго раунда полька не оставила шансов американке Даниэль Коллинс (№34 WTA), с которой сыграла трехсетовый матч на недавнем турнире в Монреале.

Цинциннати. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Даниэль Коллинс (США) – 6:1, 6:0

В следующем раунде Свёнтек сразится с китаянкой Чжэн Циньвень (№24 WTA), которая остановила 43-летнюю Винус Уильямс (1:6, 6:2, 6:1).

Отметим, что по итогам турнира в Цинциннати Свёнтек останется первой ракеткой при любых раскладах, но может потерять этот статус после US Open, на котором ей нужно защищать прошлогоднюю победу.