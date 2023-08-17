Свёнтек уничтожила Коллинс на турнире в Цинциннати
Первая ракетка мира отдала сопернице всего один гейм
Первая ракетка мира Ига Свёнтек взяла победный старт на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
В матче второго раунда полька не оставила шансов американке Даниэль Коллинс (№34 WTA), с которой сыграла трехсетовый матч на недавнем турнире в Монреале.
Цинциннати. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Даниэль Коллинс (США) – 6:1, 6:0
В следующем раунде Свёнтек сразится с китаянкой Чжэн Циньвень (№24 WTA), которая остановила 43-летнюю Винус Уильямс (1:6, 6:2, 6:1).
Отметим, что по итогам турнира в Цинциннати Свёнтек останется первой ракеткой при любых раскладах, но может потерять этот статус после US Open, на котором ей нужно защищать прошлогоднюю победу.
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