Свентек обыграла обидчицу Свитолиной. Определены полуфиналистки в Монреале
Ига в трех сетах выиграла у Коллинс, Рыбакина вырвала победу у Касаткиной
В ночь на 12 августа состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада).
Первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах выиграла у Даниэль Коллинс. Отметим, что на старте соревнований американка обыграла Элину Свитолину.
В полуфинале Ига сыграет против Джессики Пегулы, которая закрыла Кори Гауфф в американском дерби.
В нижней части сетки полуфиналистками стали Елена Рыбакина и Людмила Самсонова. Представительница Казахстана в трех сетах вырвала победу у Дарьи Касаткиной, а теннисистка из страны 404 в двух сетах обыграла Белинду Бенчич.
WTA 1000 Монреаль. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Даниэль Коллинс [Q] – 6:3, 4:6, 6:2
Джессика Пегула [4] – Кори Гауфф [6] – 6:2, 5:7, 7:5
Нижняя часть сетки
Дарья Касаткина [10] – Елена Рыбакина [3] – 7:5, 5:7, 6:7 (8:10)
Белинда Бенчич [12] – Людмила Самсонова [15] – 4:6, 4:6
WTA 1000 Монреаль. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [4]
Елена Рыбакина [3] – Людмила Самсонова [15]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Ковалевке состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги
Карлос в трех сетах обыграл Хуберта Хуркача в 1/8 финала Мастерса в Канаде