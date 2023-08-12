Свентек обыграла обидчицу Свитолиной. Определены полуфиналистки в Монреале

В ночь на 12 августа состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

Первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах выиграла у Даниэль Коллинс. Отметим, что на старте соревнований американка обыграла Элину Свитолину.

В полуфинале Ига сыграет против Джессики Пегулы, которая закрыла Кори Гауфф в американском дерби.

В нижней части сетки полуфиналистками стали Елена Рыбакина и Людмила Самсонова. Представительница Казахстана в трех сетах вырвала победу у Дарьи Касаткиной, а теннисистка из страны 404 в двух сетах обыграла Белинду Бенчич.

WTA 1000 Монреаль. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Даниэль Коллинс [Q] – 6:3, 4:6, 6:2

Джессика Пегула [4] – Кори Гауфф [6] – 6:2, 5:7, 7:5

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [10] – Елена Рыбакина [3] – 7:5, 5:7, 6:7 (8:10)

Белинда Бенчич [12] – Людмила Самсонова [15] – 4:6, 4:6

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [4]

Елена Рыбакина [3] – Людмила Самсонова [15]