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Лига Европы
17 августа 2023, 06:23 | Обновлено 17 августа 2023, 06:45
131
0

ФОТО. Днепр-1 провел предматчевую тренировку в Кошице

Днепряне попробуют отыграть гандикап в 3 мяча в противостоянии со «Славией»

17 августа 2023, 06:23 | Обновлено 17 августа 2023, 06:45
131
0
ФОТО. Днепр-1 провел предматчевую тренировку в Кошице
Getty Images/Global Images Ukraine

На арене в Кощице прошла предматчевая тренировка СК «Днепр-1». Традиционно выполнив игровые упражнения: «квадраты», держание мяча и игра на ограниченном пространстве – футболисты «Днепра-1» отправились в гостиницу на необходимые медицинские процедуры и отдых.

Еврокубковую игру команда проведет при переполненных трибунах стадиона, ведь все билеты распроданы. Значительную роль в этом сыграли фаны Славии, которые выкупили очень много билетов.

Пражскую команду со стороны словацких болельщиков вряд ли ожидает теплый прием. Дело в том, что исторически фанаты «Кошице» дружат с поклонниками «Спарты» – самого ожесточенного соперника «Славии». Недаром даже главный тренер соперника спортклубовцев на своей пресс-конференции сказал, что его команда уже почувствовала «гостеприимство» кошицких фанов во время прибытия накануне. На этот матч даже назначен офицер безопасности УЕФА, это происходит только на играх с повышенным риском опасности. На стадионе должно быть жарко.

Матч Лиги Европы Днепр-1 – Славия начнется 16 августа в 21:00 по киевскому времени. В первой игре в Праге победили хозяева поля (3:0).

ФОТО. Днепр-1 провел предматчевую тренировку в Кошице

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Источник Sport.ua
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