На арене в Кощице прошла предматчевая тренировка СК «Днепр-1». Традиционно выполнив игровые упражнения: «квадраты», держание мяча и игра на ограниченном пространстве – футболисты «Днепра-1» отправились в гостиницу на необходимые медицинские процедуры и отдых.

Еврокубковую игру команда проведет при переполненных трибунах стадиона, ведь все билеты распроданы. Значительную роль в этом сыграли фаны Славии, которые выкупили очень много билетов.

Пражскую команду со стороны словацких болельщиков вряд ли ожидает теплый прием. Дело в том, что исторически фанаты «Кошице» дружат с поклонниками «Спарты» – самого ожесточенного соперника «Славии». Недаром даже главный тренер соперника спортклубовцев на своей пресс-конференции сказал, что его команда уже почувствовала «гостеприимство» кошицких фанов во время прибытия накануне. На этот матч даже назначен офицер безопасности УЕФА, это происходит только на играх с повышенным риском опасности. На стадионе должно быть жарко.

Матч Лиги Европы Днепр-1 – Славия начнется 16 августа в 21:00 по киевскому времени. В первой игре в Праге победили хозяева поля (3:0).

ФОТО. Днепр-1 провел предматчевую тренировку в Кошице