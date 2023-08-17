НЕЙМАР: «Битва с Криштиану и его командой будет невероятной»

Новичок саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, недавно перешедший в клуб из французского «ПСЖ» за 90 миллионов евро, рассказал, что он думает о противостоянии с Криштиану Роналду.

«Роналду был пионером исторических перемен, произошедших в саудовской лиге. Когда он приехал сюда, все говорили, что он сумасшедший. Но сейчас вы можете увидеть здесь большое развитие футбола.

Битва с Криштиану Роналду и его командой будет чем-то невероятным», – сказал Неймар.