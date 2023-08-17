Саудовская Аравия17 августа 2023, 04:48 | Обновлено 17 августа 2023, 04:50
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НЕЙМАР: «Битва с Криштиану и его командой будет невероятной»
Форвард «Аль-Хиляля» поделился ожиданиями от сезона
17 августа 2023, 04:48 | Обновлено 17 августа 2023, 04:50
365
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Новичок саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, недавно перешедший в клуб из французского «ПСЖ» за 90 миллионов евро, рассказал, что он думает о противостоянии с Криштиану Роналду.
«Роналду был пионером исторических перемен, произошедших в саудовской лиге. Когда он приехал сюда, все говорили, что он сумасшедший. Но сейчас вы можете увидеть здесь большое развитие футбола.
Битва с Криштиану Роналду и его командой будет чем-то невероятным», – сказал Неймар.
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