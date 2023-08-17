Мирон МАРКЕВИЧ: «Уровень Первой лиги неплохой»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями от выступлений в Первой лиге, рассказал об ожиданиях от поединка с «Нивой» с Бузовой и сообщил о последних новостях из командного лазарета.

«Судя по тому, что я видел в стартовых турах, уровень Первой лиги неплохой. Есть немало футболистов, которые хотят играть в футбол и предаются игре полностью. Возможно, мастерство не такое, какое хотелось бы видеть. Однако у футболистов есть характер и бойцовские качества. Это нравится.

Понимаем, что матч (с «Нивой» с Бузовой – ред.) будет непростым. У «Нивы» хороший подбор исполнителей, команда сбалансирована. В предыдущих поединках они демонстрировали атакующий футбол и активно прессинговали. Для нас самое важное – играть в свой футбол. Учитываем сильные качества «Нивы», постараемся их нейтрализовать. Но прежде нам нужно сосредоточиться на своем плане на матч и о том, как мы будем играть. Это домашний поединок для «Карпат», поэтому хочется увидеть более целостную игру.

Значительной ротации не будет. У нас есть еще несколько дней, чтобы принять окончательное решение. В принципе, мы определились с составом. В матче с Прикарпатье травмировался Владислав Клименко. За фол на нем нужно давать красную карточку, это очевидное извлечение. Теперь он пропустит минимум месяц. Пока индивидуально занимается Артур Шах, восстанавливающийся после травмы еще с прошлого сезона. Мы рассчитываем на нашего воспитанника и ждем его возвращения в общую группу», – сказал Маркевич.