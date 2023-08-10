Стало известно, возглавит ли Кожанов Карпаты-2 Кожанов

Как стало известно Sport.ua после того, как второлиговые «Карпаты-2» покинул главный тренер Владимир Вильчинский, его не заменит у руля 36-летний Денис Кожанов, о чем сообщали СМИ.

По информации нашего источника, ветеран львовского футбола будет играющим тренером и по крайней мере до окончания первого круга будет выступать за «Карпаты-2».

К очередному календарному матчу с «Чайкой» львовских резервистов будет готовить Андрей Сапуга, который является помощником Мирона Маркевича в основной команде.

Среди претендентов на должность рулевого «Карпат-2» Роман Гнатив и Игорь Ощипко, которые в свое время выступали за «зелено-белых».

Что касается Владимира Вильчинского, то он останется работать в структуре «Карпат» и, скорее всего, будет отвечать за подготовку тех воспитанников клубной спортшколы, которые учатся во львовском профессиональном колледже спорта.