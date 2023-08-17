Стал известен лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА

Коул Палмер, полузащитник английского «Ман Сити», получил награду лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА. В нем англичане в серии пенальти выиграли со счетом 5:4. Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1, а Палмер как раз забил гол своей команды, ответив на точный удар Эн-Несири.

«Молодой подающий надежду игрок отлично себя проявил. Он показал, что имеет хороший дриблинг, и забил ответный гол, который позволил «Сити» сравнять счет», – прокомментировали свой выбор в УЕФА.

Перед Палмером лучшими игроками матча за Суперкубок УЕФА становились Диего Коста (2018), Садио Мане (2019), Томас Мюллер (2020), Жерар Морено (2021) и Каземиро (2022).