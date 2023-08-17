Полузащитник Руха: «На сборах мы бегали в безумную жару»

Вингер львовского «Руха» Денис Теслюк рассказал об ожиданиях от матча с «Колосом» и о подготовке своей команды.

– «Колос» – очень хорошая и дисциплинированная команда. Нужно хорошо подготовиться к этому матчу и на теории досконально изучить соперника. «Колос» всегда борется за высокие места в чемпионате. У них достаточно возрастная и опытная команда, а игроки хорошо сыграны.

Еще на сборах мы бегали в безумную жару, даже большую, чем сейчас во Львове. Погода является важным фактором, но мы уже привыкли к этим условиям, так что, думаю, это не помешает нам играть в свой футбол. К примеру, в предыдущих матчах команда соперника во втором тайме несколько подседала функционально. А мы хорошо поработали на сборах и теперь отлично чувствуем себя на поле в плане физики. Также наши игроки, выходящие на замену, заметно усиливают игру. Благодаря этим факторам нам в предыдущих матчах удавалось дожать соперника и получить нужный результат.

У нас в команде никто особого внимания на слова экспертов о нашем старте сезона не обращает. Тренер призывает нас играть в свой футбол и придерживаться наших игровых принципов. Такое внимание к нам приятно, но не больше. Оно пока не мешает и не давит на нас. Мы настраиваемся на следующую игру в обычном для нас режиме, – сказал Теслюк.

Напомним, что после 3 тура львовская команда единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ.