Украина. Премьер лига14 августа 2023, 23:49 | Обновлено 15 августа 2023, 00:03
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Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
14 августа завершился 3-й тур Украинской Премьер-лиги
14 августа 2023, 23:49 | Обновлено 15 августа 2023, 00:03
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14 августа завершился 3-й тур Украинской Премьер-лиги.
Первое место занимает львовский «Рух», который выиграл все 3 матча на старте сезона (9 очков).
Второе и третье место делят «Колос» и «Шахтер» (по 7 баллов). Горняки выиграли у «Александрии» (2:1) в последнем матче тура и занимают третью позицию по разнице мячей.
Пока нет набранных очков у «Металлиста 1925» и «Ворсклы» (по 0 баллов).
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🏆 УПЛ. 3-й тур
12 августа
- 🔹 15:00. Черноморец Одесса – Оболонь Киев – 2:0
- 🔹 17:00. Колос Ковалевка – Верес Ровно – 2:0
- 🔹 17:00. Полесье Житомир – Рух Львов – 0:1
13 августа
- 🔹 13:00. Минай – Днепр-1 – 1:1
- 🔹 15:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2
- 🔹 17:00. Кривбасс Кривой Рог – ЛНЗ Черкассы – 2:0
14 августа
- 🔹 17:00. Шахтер Донецк – Александрия – 2:1
Турнирная таблица
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