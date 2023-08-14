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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 23:49 | Обновлено 15 августа 2023, 00:03
280
0

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?

14 августа завершился 3-й тур Украинской Премьер-лиги

14 августа 2023, 23:49 | Обновлено 15 августа 2023, 00:03
280
0
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
ФК Шахтер Донецк

14 августа завершился 3-й тур Украинской Премьер-лиги.

Первое место занимает львовский «Рух», который выиграл все 3 матча на старте сезона (9 очков).

Второе и третье место делят «Колос» и «Шахтер» (по 7 баллов). Горняки выиграли у «Александрии» (2:1) в последнем матче тура и занимают третью позицию по разнице мячей.

Пока нет набранных очков у «Металлиста 1925» и «Ворсклы» (по 0 баллов).

🏆 УПЛ. 3-й тур

12 августа

  • 🔹 15:00. Черноморец Одесса – Оболонь Киев – 2:0
  • 🔹 17:00. Колос Ковалевка – Верес Ровно – 2:0
  • 🔹 17:00. Полесье Житомир – Рух Львов – 0:1

13 августа

  • 🔹 13:00. Минай – Днепр-1 – 1:1
  • 🔹 15:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2
  • 🔹 17:00. Кривбасс Кривой Рог – ЛНЗ Черкассы – 2:0

14 августа

  • 🔹 17:00. Шахтер Донецк – Александрия – 2:1

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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