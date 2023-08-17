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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 01:41 | Обновлено 17 августа 2023, 01:43
123
0

Динамо не будет переносить матч с Черноморцем

Как объяснил Мирча Луческу, в календаре нет свободных дат

17 августа 2023, 01:41 | Обновлено 17 августа 2023, 01:43
123
0
Динамо не будет переносить матч с Черноморцем
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Мирча Луческу на пресс-конференции перед матчем с греческим «Арисом» ответил, будет ли его команда переносить игру 4-го тура Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» в случае прохода дальше в еврокубках.

– Если «Динамо» пройдет в следующий раунд, матч с «Черноморцем» в Одессе в это воскресенье состоится или есть вариант с его переносом?

– Нет таких вариантов. Потому что больше нет свободных дат. В пятницу утром тренируемся здесь, после чего направляемся в Кишинев, а оттуда – в Одессу, – сказал Луческу.

Напомним, что киевляне уже перенесли игру 3 тура – матч с «Металлистом 1925» отложен на неопределенный срок.

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Динамо Киев Арис Салоники пресс-конференция Мирча Луческу Лига конференций Динамо - Арис Черноморец Одесса
Источник Динамо Киев от Шурика
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