Динамо не будет переносить матч с Черноморцем

Мирча Луческу на пресс-конференции перед матчем с греческим «Арисом» ответил, будет ли его команда переносить игру 4-го тура Украинской Премьер-лиги с «Черноморцем» в случае прохода дальше в еврокубках.

– Если «Динамо» пройдет в следующий раунд, матч с «Черноморцем» в Одессе в это воскресенье состоится или есть вариант с его переносом?

– Нет таких вариантов. Потому что больше нет свободных дат. В пятницу утром тренируемся здесь, после чего направляемся в Кишинев, а оттуда – в Одессу, – сказал Луческу.

Напомним, что киевляне уже перенесли игру 3 тура – матч с «Металлистом 1925» отложен на неопределенный срок.