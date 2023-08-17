Первый Суперкубок Ман Сити. Севилья проиграла этот трофей в 6-й раз подряд
Матч прошел в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис»
Вечером 16 августа состоялся поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Севилья».
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Матч прошел в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис».
Команды обменялись забитыми голами в основное время, а в серии пенальти выиграл «Ман Сити». У команды из Севильи последним ударом Неманья Гудель попал в перекладину.
«Горожане» впервые выиграл Суперкубок УЕФА , а «Севилья» проиграла уже 6-й финал из 7. Победу в Суперкубке нервионцы праздновали только в 2006 году.
Победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок УЕФА в 10 из 11 последних сезонов. Только в 2018 году праздновал победитель Лиги Европы – тогда «Атлетико» обыграл «Реал» в мадридском дерби.
Победители Суперкубка УЕФА с 1998 года (перехода на формат из одного матча)
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