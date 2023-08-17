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Суперкубок УЕФА
17 августа 2023, 00:59 | Обновлено 17 августа 2023, 01:20
348
2

Первый Суперкубок Ман Сити. Севилья проиграла этот трофей в 6-й раз подряд

Матч прошел в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис»

17 августа 2023, 00:59 | Обновлено 17 августа 2023, 01:20
348
2
Первый Суперкубок Ман Сити. Севилья проиграла этот трофей в 6-й раз подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 августа состоялся поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Севилья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч прошел в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис».

Команды обменялись забитыми голами в основное время, а в серии пенальти выиграл «Ман Сити». У команды из Севильи последним ударом Неманья Гудель попал в перекладину.

«Горожане» впервые выиграл Суперкубок УЕФА , а «Севилья» проиграла уже 6-й финал из 7. Победу в Суперкубке нервионцы праздновали только в 2006 году.

Победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок УЕФА в 10 из 11 последних сезонов. Только в 2018 году праздновал победитель Лиги Европы – тогда «Атлетико» обыграл «Реал» в мадридском дерби.

Победители Суперкубка УЕФА с 1998 года (перехода на формат из одного матча)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Octopus
6 раз подряд прохлопать Суперкубок это сильно! Когда вкачивал удачу в один турнир.
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simon andre
В основное время ничья как и предполагалось. А пенальти это латорея.
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