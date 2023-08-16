Стэнфорд. Байндл вылетела во втором раунде

Катерина Байндл прекратила борьбу на хардовом турнире WTA 125 в американском Стэнфорде во втором раунде. Шестая сеяная украинка в трех сетах уступила китайской теннисистке Юэ Юань. Напряженный матч с тай-брейком во втором сете продолжался 3 часа и 23 минуты, это была первая очная встреча теннисисток.

Женский одиночный разряд. 1/8 финала

Катерина Байндл (Украина, 6) – Юэ Юань – 6:4, 6:7 (3), 2:6

Вчера ночью Байндл стартовала на турнире в Стэнфорде с победы в двух сетах над австралийкой Оливией Гадеки.