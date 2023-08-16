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  4. Стэнфорд. Байндл вылетела во втором раунде
WTA
16 августа 2023, 23:51 |
242
0

Стэнфорд. Байндл вылетела во втором раунде

Украинка проиграла Юэ Юань

16 августа 2023, 23:51 |
242
0
Стэнфорд. Байндл вылетела во втором раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Катерина Байндл прекратила борьбу на хардовом турнире WTA 125 в американском Стэнфорде во втором раунде. Шестая сеяная украинка в трех сетах уступила китайской теннисистке Юэ Юань. Напряженный матч с тай-брейком во втором сете продолжался 3 часа и 23 минуты, это была первая очная встреча теннисисток.

Женский одиночный разряд. 1/8 финала

Катерина Байндл (Украина, 6) – Юэ Юань – 6:4, 6:7 (3), 2:6

Вчера ночью Байндл стартовала на турнире в Стэнфорде с победы в двух сетах над австралийкой Оливией Гадеки.

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Стэнфорд Юань Юэ
Источник Sport.ua
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