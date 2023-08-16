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Лига Европы
16 августа 2023, 23:47 | Обновлено 16 августа 2023, 23:55
173
0

Игрок Славии: «Рад сыграть против Днепра-1 в своем родном городе Кошице»

Якуб Громада принял участие в пресс-конференции перед игрой Лиги Европы

16 августа 2023, 23:47 | Обновлено 16 августа 2023, 23:55
173
0
Игрок Славии: «Рад сыграть против Днепра-1 в своем родном городе Кошице»
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Громада

Футболист пражской «Славии» Якуб Громада принял участие в пресс-конференции в Кошице (Словакия) накануне поединка команды против Днепра-1 в Лиге Европы.

– Что для вас лично значит играть этот матч в Кошице?

– Во-первых, это мой родной город и здесь живут все мои друзья. Более того, моя жена из Кошицев и ее родные тоже живут здесь. Рад вернуться в родной город, и что именно здесь проводят эту игру. Настроение боевое. И для меня что-то особенное сыграть этот матч именно в Кошице. Конечно, я хочу жить в Кошице после завершения игровой карьеры, и когда у меня есть возможность отдохнуть, то я всегда еду сюда.

– Известно, что все билеты распроданы. Придут ли ваши знакомые и родные на этот матч?

– Да, мои близкие будут. Билеты уже разобрали, но благодаря Богу мне удалось их взять. Мои родственники могут посмотреть на мою игру.

– Можете вспомнить, когда в последнее играли в Кошицах, и как вам новый стадион?

– Снова отмечу, что очень счастлив вернуться в свой родной город Кошице и провести здесь матч. Также радуюсь, что стадион здесь отстраивается, и вскоре появится трибуна за воротами, а стадион станет еще лучше. Рад, что ФК «Кошице» вернулся в премьер-лигу Словакии. А что касается моей последней игры за местную команду, то за взрослых я не играл, ведь в 13 лет переехал в Михайловцы и там уже строил свою игровую карьеру.

– Знаете ли вы завтрашний стартовый состав?

– Никто его не знает. Об этом мы узнаем только перед началом матча. Но я был бы очень рад здесь сыграть и выйти в стартовом составе.

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Лига Европы пресс-конференция Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия Якуб Громада Кошице
Источник СК Днепр-1
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