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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо – безусловный фаворит ответной игры с Арисом»
Лига конференций
16 августа 2023, 23:31 |
70
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо – безусловный фаворит ответной игры с Арисом»

Экс-защитник сборной Украины – о матче Лиги конференций

16 августа 2023, 23:31 |
70
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо – безусловный фаворит ответной игры с Арисом»
ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Динамо» и «Арисом» (17 августа, 20:00, первый матч – 0:1):

«Несмотря на результат первого поединка, где судья, как по мне, придумал пенальти в ворота киевлян, именно «Динамо» является безусловным фаворитом ответной игры. Не заслужили динамовцы поражения в Салониках. И игра должна была завершаться со счетом 0:0. Проиграли из-за ошибки рефери.

Очень некрасивая, скажем так, была ситуация в Греции с болельщиками «Ариса», которые вывесили тряпку с провокационной надписью, порочащей честь бойцов «Азова». Это также должно мотивировать динамовцев, прежде всего украинских игроков. Это даже должно быть не дополнительной мотивацией, а основной: победить, отстоять честь и «Динамо», и Украины, и «Азова».

«Динамо» обязано побеждать, другого результата, как победа, им просто не простят, не поймут. Мотивация «Динамо» на поединок против «Ариса» должна быть максимальной».

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Источник Украинский футбол
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