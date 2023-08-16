Жена Лунина: «Андрей не будет вторым вратарем в Реале»

Жена украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина, Анастасия Томазова, у себя в сториз в Инстаграме заявила о том, что ее муж будет бороться за место в основе команды Карло Анчелотти, несмотря на то, что «Реал» после травмы Тибо Куртуа арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу:

«Не будет он вторым. Будет работать, чтобы закрепиться и быть первым вратарем», – написала Томазова.

В матче первого тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао (победа 2:0) ворота «Реала» защищал Лунин. Однако тогда Аррисабалага еще не был игроком «сливочных».