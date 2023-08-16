Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена Лунина: «Андрей не будет вторым вратарем в Реале»
Испания
16 августа 2023, 22:20 |
2294
9

Жена Лунина: «Андрей не будет вторым вратарем в Реале»

Украинский вратарь будет бороться за место в основе

16 августа 2023, 22:20 |
2294
9
Жена Лунина: «Андрей не будет вторым вратарем в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Жена украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина, Анастасия Томазова, у себя в сториз в Инстаграме заявила о том, что ее муж будет бороться за место в основе команды Карло Анчелотти, несмотря на то, что «Реал» после травмы Тибо Куртуа арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу:

«Не будет он вторым. Будет работать, чтобы закрепиться и быть первым вратарем», – написала Томазова.

В матче первого тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао (победа 2:0) ворота «Реала» защищал Лунин. Однако тогда Аррисабалага еще не был игроком «сливочных».

По теме:
Bild: Беллингем портил атмосферу в Боруссии
ВИДЕО. Два подряд сейва Лунина на тренировке Реала
Мбаппе не будет. Трансферное окно для Реала закрыто
Реал Мадрид Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Кепа Аррисабалага
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
Футбол | 16 августа 2023, 02:43 4
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг

Аргентинский форвард на 20-й минуте мощным ударом выстрелил низом

Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Футбол | 16 августа 2023, 13:40 0
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту

Футболисты уже определились с новым клубом

Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика
Футбол | 16.08.2023, 19:25
Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика
Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика
АДАМЮК: «Мы дадим бой. Постараемся отыграться в матче со Славией»
Футбол | 16.08.2023, 21:40
АДАМЮК: «Мы дадим бой. Постараемся отыграться в матче со Славией»
АДАМЮК: «Мы дадим бой. Постараемся отыграться в матче со Славией»
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Футбол | 16.08.2023, 08:11
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Півроку треба залишатися в Реалі по любому. Бо якщо Реал завоює ЛЧ чи ЛаЛігу, то Лунін отримає медаль. Медальки лишніми не бувають. І один матч він зіграв. Тому рахується, що "допоміг команді".А там вже дивитися, якщо реально того Кепу на 100% матчів буде ставити Анчелотті то уходити. Взагалі то таке. Якщо Кепа напропускає три м'ячі, то може Папа Карло і поставить Луніна, мовляв, борітеся, хто менше напропускає. Кепу в Челсі все ж постійно саджали на лавку тренери і інші воротарі. Тому не такий він всесильний і недоторканий, як Куртуа.
Ответить
+9
ALKOSruLKA
ну раз дружина написала... піде стопами  Колі Ширінки - в Туреччину!
Ответить
+4
Mac_Gyver
Вью від жінки футболіста - насторожуюча ознака
Ответить
+3
Alex AS
Тю, Куртуа вернется и тут же сядет обратно наш воротник, тут дай бог если хотя бы нового обойти за счастье и то не факт
Ответить
+2
Віталій Ткачук
Ненавиджу коли жінки говорять про те, в чому не розбираються. Кепа ще й іспанець, Андрію буде дуже важко конкурувати, він ніби непогано зіграв з Більбао, але від нього не так багато й залежить.
Ответить
+1
serg1508
Ці кури щось розуміють про що кудахчуть?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
женский квартал
Ответить
-1
Romeo Serhi
Він буде третій воротар
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
15.08.2023, 19:52 19
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
15.08.2023, 05:42 1
Теннис
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
16.08.2023, 15:10 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
14.08.2023, 23:49 13
Футбол
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
16.08.2023, 07:59 4
Теннис
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
15.08.2023, 12:27 14
Бокс
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 68
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
15.08.2023, 16:34 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем