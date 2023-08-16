В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной Футбольной арены состоится ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором «Днепр-1» сыграет с пражской «Славией».

Стартовый свисток 39-летнего арбитра Хесуса Хиль Мансано из Испании прозвучит в 21:00 по киевскому времени

Напомним, в первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия».

«Днепр-1» между повторной встречей с «Панатинаикосом» в квалификации Лиги чемпионов и первой встрече со «Славией» Прага стартовал у УПЛ-2023/2024. Для начала подопечные Александра Кучера добилась победы над «Полесьем» – 2:1. А вот после поединка с пражанами они во втором матче национального чемпионата не досчитались очков в игре с «Минаем» – 1:1.

«Славия» после первой встречи с «Днепром-1» в очередном матче чемпионата Чехии победила в четвертый раз подряд. Она на выезде обыграла со счетом 1:0 «Младу» Болеслав. Сейчас пражане в турнирной таблице чешской Лиги 1 делят вместе со «Спартой» из Праги первое место. Обе команды имеют по 12 очков из 12-ти возможных.

Матч «Днепр-1» – «Славия» Прага в прямом эфире покажет телеканал УНИАН и YouTube-канал Football Hub.

Днепр-1 – Славия Прага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция