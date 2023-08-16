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Лига конференций
16 августа 2023, 21:23 | Обновлено 16 августа 2023, 21:51
408
1

Тренер Ариса: «Динамо может многое изменить в своей игре»

Апостолос Терзис – о матче Лиги конференций

16 августа 2023, 21:23 | Обновлено 16 августа 2023, 21:51
408
1
Тренер Ариса: «Динамо может многое изменить в своей игре»
dynamo.kiev.ua. Апостолос Терзис

Главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Динамо» Киев (17 августа, 20:00, первый матч – 1:0):

«Мы не должны думать о результате первой игры. Знаем, что есть преимущество, но мы здесь для того, чтобы добыть победу. Будем играть, словно завтра первый матч. Мы хорошо сыграли неделю назад дома, но сейчас мы хотим сыграть даже лучше.

Будем сконцентрированы на 100%, необходимо сыграть компактно в защите. Надеюсь, вся наша команда сможет проявить свои наилучшие качества и пройти дальше — в следующий раунд Лиги конференций. Повторюсь, наша задача — добыть победу в завтрашней игре. Мы все в это верим.

Кадровая ситуация в команде? Владимир Дарида, у которого было повреждение, сможет сыграть в завтрашнем матче. Он уже восстановился от травмы и тренируется с командой. Что касается вратаря Куэсты, то ситуация сложная, врачи пытаются сделать все необходимое со своей стороны. Только перед завтрашним поединком мы решим, сможет ли он сыграть.

Говоря о сопернике, думаю, завтра от «Динамо» следует ожидать много прессинга, особенно, возле нашей штрафной. Они захотят, чтобы мы допустили ошибки, что позволит им забить быстрый гол. Но мы обсуждали это с нашими футболистами, и все понимают, что нужно быть максимально собранными и аккуратными. Нужно сыграть еще лучше, чем в первом матче. К тому же, завтра на стадионе не будет столько наших болельщиков.

Также я понимаю, что «Динамо» может многое изменить в своей игре. Я видел все матчи киевлян в этом сезоне. Мы знаем, что нужно делать».

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Апостолос Терзис Арис Салоники Динамо Киев Динамо - Арис Лига конференций пресс-конференция
Источник Динамо Киев от Шурика
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Burevestnik
можлива одна із змін - це зміна кольору спортивної форми
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