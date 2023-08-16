АДАМЮК: «Мы дадим бой. Постараемся отыграться в матче со Славией»

Защитник СК «Днепр-1» Владимир Адамюк принял участие в пресс-конференции в Кошице (Словакия) накануне поединка команды в еврокубках.

– Что завтра станет главным в матче и какие вы можете отделить сильные стороны «Славии»?

– Думаю, что на первый план выйдет борьба. Если нам удастся ее выиграть, то считаю, что все у нас получится, и мы дадим сопернику хороший бой. Постараемся отыграться, хотя это будет не просто.

Во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 17 августа встретятся «Днепр-1» и «Славия». Первая игра в Праге завершилась разгромным поражением украинского клуба со счётом 0:3.