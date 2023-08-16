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Лига Европы
16 августа 2023, 21:40 | Обновлено 16 августа 2023, 21:44
140
0

АДАМЮК: «Мы дадим бой. Постараемся отыграться в матче со Славией»

Защитник СК «Днепр-1» принял участие в пресс-конференции перед игрой ЛЕ

16 августа 2023, 21:40 | Обновлено 16 августа 2023, 21:44
140
0
АДАМЮК: «Мы дадим бой. Постараемся отыграться в матче со Славией»
СК Днепр-1. Владимир Адамюк

Защитник СК «Днепр-1» Владимир Адамюк принял участие в пресс-конференции в Кошице (Словакия) накануне поединка команды в еврокубках.

– Что завтра станет главным в матче и какие вы можете отделить сильные стороны «Славии»?

– Думаю, что на первый план выйдет борьба. Если нам удастся ее выиграть, то считаю, что все у нас получится, и мы дадим сопернику хороший бой. Постараемся отыграться, хотя это будет не просто.

Во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 17 августа встретятся «Днепр-1» и «Славия». Первая игра в Праге завершилась разгромным поражением украинского клуба со счётом 0:3.

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Лига Европы пресс-конференция Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия Владимир Адамюк
Источник СК Днепр-1
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