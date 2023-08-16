Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Первый матч с Арисом сыграли не на своем уровне»
Лидер «Динамо» – о матче Лиги конференций
Завтра, 17 августа в Бухаресте «Динамо» Киев проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Ариса» после выездного поражения 0:1.
Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча:
– Как вам играть домашний матч в Бухаресте?
– Конечно, это непросто, для нас лучше играть в Украине, но сейчас в нашей стране война, поэтому нам приходится играть здесь. Впрочем, люди здесь дружественны к нам, и мы это очень ценим.
– Вы впервые в Румынии? Есть ли у вас здесь друзья, ведь в этой стране много украинцев?
– Нет, я уже играл здесь. Конечно, хочу пригласить всех наших людей и местных жителей, которые интересуются футболом, на завтрашний матч, приходите и поддержите нас. Этот матч для болельщиков, все, кто сейчас в Румынии, вы нам нужны на стадионе, ведь мы играем для вас.
– Какая обстановка в вашей команде, и как вы готовы к завтрашней игре?
– Конечно, мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию.
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