Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Первый матч с Арисом сыграли не на своем уровне»

Завтра, 17 августа в Бухаресте «Динамо» Киев проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против «Ариса» после выездного поражения 0:1.

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча:

– Как вам играть домашний матч в Бухаресте?

– Конечно, это непросто, для нас лучше играть в Украине, но сейчас в нашей стране война, поэтому нам приходится играть здесь. Впрочем, люди здесь дружественны к нам, и мы это очень ценим.

– Вы впервые в Румынии? Есть ли у вас здесь друзья, ведь в этой стране много украинцев?

– Нет, я уже играл здесь. Конечно, хочу пригласить всех наших людей и местных жителей, которые интересуются футболом, на завтрашний матч, приходите и поддержите нас. Этот матч для болельщиков, все, кто сейчас в Румынии, вы нам нужны на стадионе, ведь мы играем для вас.

– Какая обстановка в вашей команде, и как вы готовы к завтрашней игре?

– Конечно, мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию.