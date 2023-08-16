Жеребьевка 4-го раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 августа состоится жеребьевка четвертого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

Начало церемонии жеребьевки в Доме футбола – в 13:00.

В четвертом предварительном этапе (1/16 финала) будут участвовать восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (9-16 по рейтингу). Базовый день матчей – 23 августа.

Состав участников

Премьер-лига

«Колос» (Ковалевка)

«Черноморец» (Одесса)

«Рух» (Львов)

«Металлист 1925» (Харьков)

«Верес» (Ровно)

«Полесье» (Житомир)

«Оболонь» (Киев)

«ЛНЗ» (Черкассы)

Первая лига

«Эпицентр» (Каменец-Подольский)

«Агробизнес» (Волочиск)

«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

«Левый берег» (Киев)

«Мариуполь» (Мариуполь)

«Виктория» (Сумы)

Вторая лига

«Звягель» (Звягель)

«Скала 1911» (Стрый)