Жеребьевка 4-го раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию жеребьевки 17 августа в 13:00
17 августа состоится жеребьевка четвертого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.
Начало церемонии жеребьевки в Доме футбола – в 13:00.
В четвертом предварительном этапе (1/16 финала) будут участвовать восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (9-16 по рейтингу). Базовый день матчей – 23 августа.
Состав участников
Премьер-лига
«Колос» (Ковалевка)
«Черноморец» (Одесса)
«Рух» (Львов)
«Металлист 1925» (Харьков)
«Верес» (Ровно)
«Полесье» (Житомир)
«Оболонь» (Киев)
«ЛНЗ» (Черкассы)
Первая лига
«Эпицентр» (Каменец-Подольский)
«Агробизнес» (Волочиск)
«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
«Левый берег» (Киев)
«Мариуполь» (Мариуполь)
«Виктория» (Сумы)
Вторая лига
«Звягель» (Звягель)
«Скала 1911» (Стрый)
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