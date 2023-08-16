Известны все результаты 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Жеребьевка IV этапа состоится 17 августа
Состоялись все матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Жеребьевка IV этапа (1/16 финала) Кубка Украины состоится завтра, 17 августа в 13:00.
Восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (9-16 по рейтингу) выступят в четвертом предварительном раунду Кубка Украины. Базовый день матчей – 23 августа.
Кубок Украины. 1/32 финала
Кудровка – ФСК Мариуполь – 2:2 (6:7 по пенальти)
Голы: Кулик, 4, 74 – Пентелейчук, 49, 83
Звягель – ЮКСА – 4:0
Голы: Ндукве, 4, Ващишин, 25, Фесенко, 27, Волынец, 78
Прикарпатье – Эпицентр – 1:2
Голы: Француз, 88 – Гринь, 22, Мороз, 76
Тростянец – Горняк-Спорт – 1:2
Голы: Слипухин, 76 – Нижник, 52, Гора, 90+3
Ингулец – Виктория – 0:1
Гол: Долинский, 10
Локомотив Киев – Левый берег – 0:2
Голы: Литовченко, 7, Войцеховский, 70
ФК Николаев (Львовская область) – Агробизнес – 1:3
Голы: Цыпка, 50 – Волков, 8, Улитка, 105, Кузьмин, 120+4
Скала 1911 – Нива Тернополь – 2:1
Голы: Лукьянченко (90+1), Николишин (120) – Хруставка (58)
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