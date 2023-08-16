Неймар в Саудовской Аравии: хроника пикирующего бомбардировщика

Если честно, я до последнего не верил, что Неймар купится на заоблачное предложение саудитов. Пускай там играют выигравшие все Криш и Бензема. Пускай туда переходят «абсолютно безразличные к деньгам» Канте и Мане. Но чтобы Ней…У него ведь оставались нерешенные дела в Европе. И ради «Золотого мяча» он должен был играть в одной из топ-пять лиг. Но бывший бразильский вундеркинд снова выбрал не футбол, а карнавал.

Скорее всего, на этом можно поставить точку. Точку на футболисте, которого называли (и продолжают это делать) «золотым мальчиком бразильского футбола». Ему прогнозировали славу Пеле. Именно он, по оценкам современников, должен был стать преемником «инопланетян» - Месси и Роналду.

Теперь можно с уверенностью утверждать, что качественно новой ипостаси у Неймара не будет. Он так и останется в многомилионной памяти «золотым мальчиком».

И если кого-то и можно винить в сложившейся ситуации, то только себя. И, конечно же, гипертрофированное «окружение» - родителей, сестру, друзей.

***

Ней очень рано заявил о себе на полный голос. Уже в 14 лет на него охотился «Реал». В итоге он действительно оказался в Испании. Но в другом суперклубе. В одной команде с Месси. Вся Барселона была уверена, что именно Неймар-джуниор станет лучшим футболистом планеты после того, как Лео уйдет на покой.



Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Он рано призвался в ряды национальной сборной Бразилии. И вся сошедшая с ума от футбола страна видела в нем реинкарнацию Пеле.

И «Барса», и Бразилия имели все основания так считать, ибо по уровню таланта Ней не уступал никому из тех, с кем играл, против кого играл, или кого считал своим кумиром.

Но по факту оказалось все не так, как могло бы быть. Как должно было случится.

«Золотой мальчик» долго отказывался взрослеть. Точнее, даже не так: он вообще не повзрослел. До сих пор. Его инфантильность сквозит практически в каждом его решении, в каждом его поступке. Он так и остался обиженным мальчиком, который так и не сумел перерасти все свои фобии, все свои фаты морганы.

Такое впечатление, что он обиженный на весь футбол. Что футбол ему что-то должен. То его слишком часто бьют по ногам, то его не так, как хотелось бы, ценят в «Барселоне», то ему слишком скучно и тесно в «ПСЖ». И еще целая куча подобных «то».

И над всеми этими мальчишескими капризами и обидами – распростертая, почти демоническая тень Неймара-старшего, который с младых ногтей своего чада поставил всю эту историю на бизнесовые рельсы, лишив своего сына и инициативы, и, фактически, заслуженного будущего.



Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

На всех трансферах Неймара его отец «нагрелся» до невозможности. «Джуниор» так и не вышел из этой тени. И вряд ли уже когда-то выйдет в своей футбольной биографии.

А еще Ней стал заложником своего шумного и многочисленного окружения. Того, которое за щедрую плату готово не только по первому зову патрона хватать карнавальный костюм или плавки, но и бросать зерна «божественного промысла», мессианства и уникальности «золотого мальчика» на его подготовленную почву.

Я отдаю себе отчет в том, что латиноамериканские футболисты часто возят за собой «табор». Вспомните, хотя бы, многих бразильских игроков «Шахтера», которые в довоенные годы перевозили в Донецк свои свиты.

Но ведь есть и другие примеры. Тот же Месси, который по сравнению с Неем выглядит абсолютным аскетом.

Ясно, что жесткие объятия деспота-отца, увещевания карнавального окружения не пошли на пользу Неймару. Скорее наоборот. И в этом тоже есть определенная доля трагизма. А может, и иронии.

***

Хотя понятно и другое: сам бразильский вундеркинд не сделал ничего выдающегося, чтобы освободиться от этих сладких или обязательных пут. Он просто плыл по течению. Он просто поддерживал себя на уровне. Очень и очень высоком, это несомненно. Но отнюдь не космическом, хотя уровень его таланта и позволял туда забраться.

Лично мне не смешно, а грустно от всего этого. И по-своему мне его жаль. Жаль целое десятилетие надежд и чаяний бразильского футбола. Жаль амбиций и будущего «Барселоны». Даже надежд «ПСЖ» мне в определенной степени жаль.



ФК Аль-Хиляль. Неймар

Потому что на всех перечисленных позициях мы были вправе рассчитывать увидеть нового талисмана футбольной эпохи. А увидели так и не повзрослевшего «золотого мальчика», обиженного на всех и вся, оказавшегося не нужным даже условному «Тоттенхэму».

Несомненно, за его будущее переживать не стоит. Скорее всего, по голам за национальную сборную Бразилии он перещеголяет Пеле. А по уровню доходов он сказочно обеспечит на несколько поколений и своих ближайших родственников, и своих случайных знакомых, входящих в его эскорт.

Но то, что так щедро заложил в его «закрома» футбольный Боженька, так и останется невостребованным. Профуканным. Растраченным по пустякам. В свой 31 год он скатился в почетную ссылку для идущих с ярмарки престарелых и озабоченных. Он там будет щедро снимать сливки. Как условные Саленко или Леоненко в матчах ветеранов где-то в Фастове.

Да, его карнавал будет продолжаться и дальше.

Но настоящего футбола у Нея дальше не будет.

Тем не менее, я буду по нему скучать.